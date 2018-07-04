花博后里森林園區原始林相完整保留 奇樹異果處處可見

2018年07月04日 13:25 中時 陳世宗

台中花博后里森林園區原為閒置軍營，林相豐富！市府遵循自然共生原則規劃花博園區，妥善保留樹群。走在園區內，隨處可被大樹環繞，有樹徑達115公分的木麻黃老樹、特殊銀灰色樹皮裂紋的銀樺、原生芒果樹、蓮霧樹等；市府歡迎各界在花博期間欣賞這些奇樹異果，來一場花卉與樹木生態的知性之旅。

建設局長黃玉霖表示，原為后里陸軍裝甲586旅軍營用地的森林園區，總面積約15.18公頃，軍方長期閒置，也使得當地樹木資源十分豐富。市府規劃為花博園區後，採森林循環發展概念，保留大片的原始混合林相，希望營造森林公園的自然美感。

園區內除有楓香、樟樹、榕樹及芒果樹等樹種外，還有初估樹齡近百年的木麻黃，樹徑達115公分、高聳挺拔。因木麻黃對海岸飛砂有著極佳的固定能力，又有耐旱、抗風、耐鹽霧、耐貧瘠的特性，可說是早期海岸造林最重要的先驅樹種之一。一般種在嚴苛環境下的木麻黃，樹齡普遍較短，這棵老木麻黃至今還屹立於森林園區，非常難得。

黃玉霖指出，森林園區還有另一棵奇樹－銀樺，樹幹筆直、樹形優美，樹幹銀灰色樹皮上有美麗的裂紋，葉片背面和新芽都有美麗的銀白色絲狀細毛，在陽光照射下，閃爍銀白色光采，而每年初夏銀樺會開出滿樹形狀像刷子的橙黃屪花朵，因此也有「牙刷樹」之稱。

一般開車族喜歡掛在車內增加芳香的玉蘭花，平常可常於路邊小販或廟宇販售看到，園區中則可近距離觀察自然生長的玉蘭花。一般農民為了採收方便會矮化樹高，園區內有兩棵玉蘭花樹卻高10幾公尺、枝葉繁茂。

除有奇樹，森林園區內還有異果。園區營運總部處處可看見結滿果實的土芒果樹，附近還有一顆顆像小鈴噹的土蓮霧，外型迷你，顏色偏白，相當罕見。歡迎花博期間踴躍前往，欣賞花卉，也感受這些奇樹異果的自然魅力。

(中時 )