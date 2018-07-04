拋棄喜好！不敢違背傳統 梅根凱特從不在女王前穿這個

梅根與凱特出席活動穿著細跟高跟鞋。(美聯社)

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中時電子報

要成為王室一員就要遵守王室的傳統，這意味著妳不能在女王面前穿楔型鞋！向來時尚品味風格獨到的英國薩塞克斯公爵夫人梅根，被發現在婚後於女王面前拋棄了喜愛的楔型高跟鞋，和妯娌凱特王妃一樣，只以細跟鞋和女王公開亮相展現淑女風格，儘管沒有明文規定，但這一切按照女王的喜好，讓兩位王妃不敢違背傳統。

英國薩塞克斯公爵夫人梅根也在近日私人活動時被發現，難得一改嫁入皇室後的風格穿楔形鞋趴趴走。其實她在婚前與凱特私下一樣都熱衷於穿上走路起來比較輕鬆且流行的楔形鞋，但她們在嫁入皇室後，與女王出席公開活動時，卻完全看不見楔形鞋的蹤跡。

凱特私下是楔型鞋的死忠粉絲，常常在單與威廉王子出席活動時穿楔形鞋趴趴走。梅根在婚後則是沒有以楔型鞋公開現身過。(美聯社)

據《浮華世界》報導，消息人士表示，兩位眾所矚目的王妃絕對不會穿著楔形鞋出現在女王周邊。儘管這個沒有明文規定，但原因就是「女王不是楔形鞋的粉絲」，還說「女王真的不喜歡楔形鞋，這是女性皇室眾所皆知的」。

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然而凱特和梅根私底下卻是楔形鞋的大粉絲，凱特在多次和威廉王子單獨出席活動時，就穿著楔形鞋現身，每每都引發搶購熱潮。梅根在作為演員時也多次被拍到穿著楔形鞋活動，雖然在她加入王室以後沒有在公開場合穿過楔形鞋，但在近日和哈利王子出遊時也都是腳上也都是楔形鞋。

自從嫁入王室後，梅根多次被發現舉止「出格」，打破了不少皇室傳統，也因此引來不少爭議。

梅根第一次單獨與女王前往柴郡出席活動時以優雅的「公爵夫人式傾斜」完美掌控皇家禮儀。(美聯社)
梅根在最近一次公開出席與哈利王子、女王合體時，卻是以膝蓋交叉翹腳的坐姿，被指不符合皇家禮儀。(美聯社)

其中包括在日前與女王出席活動時，以膝蓋交叉的方式翹腳坐著，就挨批動作不及格。皇室禮儀專家梅爾（Myka Meier）曾表示，照皇家禮儀來說，淑女應該在坐下時將膝蓋和腳踝併攏，如果需要時可以將腳踝跟交叉來適應長時間坐姿，這種「公爵夫人式的傾斜」（duchess slant）姿勢比較精緻、可以避免走光而且比較上鏡。

此外，又在同場活動上，想牽新婚丈夫哈利的手但遭拒絕，也被批不甩皇家不再公開場合展現親暱之舉的傳統。肢體語言專家克莫德（Robin Kermode）就說，「女王在公共場合很少與菲利浦親王牽手，這似乎成為了皇室一個不成文的慣例」。

(中時電子報)

文章來源：Why Meghan Markle and Kate Middleton can't wear wedges around The Queen

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