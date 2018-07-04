諷扁劇案換人查 陳水扁親向監察院長張博雅抗議

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監察委員陳師孟日前調查「諷扁行動劇」遭要求迴避，移由監委江綺雯調查。陳師孟今上午為了台北地院更換扁案承審法官一案約詢前總統陳水扁到院，陳水扁在約詢後親自向監察院長張博雅陳情，表達對諷扁劇調查中途換監委的不滿。但陳師孟轉述指出，張博雅堅持諷扁劇案都依程序辦理，讓陳水扁最後直呼「非常失望」。

陳師孟日前立案調查台北地院2008年間更換扁案承審法官程序，今天上午約詢陳水扁。陳師孟說，陳水扁是在9點40左右到監察院，約詢一個小時後就到院長辦公室拜會張博雅。陳水扁向張博雅提出一份陳情書，主要就是要抗議監察院調查半途換監委。

陳師孟說，陳水扁認為在扁案中，司法審判半途換法官，把周占春換下，應把蔡守訓換上，沒想到監察院竟如出一轍，調查到一半就把陳師孟換掉，換上另一位馬英九提名的監委。陳師孟表示，他查諷扁劇對陳水扁並沒有什麼實質利益，除了給他一點安慰外沒有什麼效果，但連這樣都要用同樣的伎倆換掉查案委員，對陳水扁非常不公平。

陳師孟拿出陳水扁的陳情書，信中指出，「阿扁到院，不只為一人也為監院謀，深怕青天招牌蒙上永遠拭不乾淨的污點。」陳師孟說，陳水扁盼院長能收回紀律委員會成命，但張博雅還是以紀律委員會的決定、按照規定等理由，沒有接受扁的陳情，讓扁非常失望。

陳師孟指出，院方有提到紀律委員會的組織規程將做些改變，從8月1日起，紀律委員會的成員變成全院委員，由副院長擔任召集人。但對於諷扁劇案是否還有轉圜餘地，陳師孟說，他也表達既然已經要改制，難道不能做些補救嗎？但院長仍然堅持當初是依規定辦理，所以沒辦法。至於何時會再約詢陳水扁？陳師孟說，要看調查進度，最快大概一個月後。

(中時 )

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