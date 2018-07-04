景文科大迎新逼脫內衣褲 7帶隊學長姊遭起訴

2018年07月04日 13:38 中時電子報 張達智

私立景文科技大學前年爆發迎新活動變調「脫衣趴」事件，新生遭逼脫內衣、脫內褲，男女互咬異性身上的糖果等脫序行為，新北地檢署昨依強制罪嫌起訴7名帶隊的學長姊，7人現今都已畢業。

景文科大行銷物流管理系、應用外語系、電子系及環境科技與物業管理系於2016年10月7日到9日在苗栗西湖度假村舉辦聯合迎新活動。當時有新生投訴，很多隊名都以生殖器取名，學長姊要大家歡呼隊名，大家只能尷尬跟著喊「LP萬歲」之類的口號。

之後學長姊更變本加厲，將糖果別在身上，要求男女生互相咬下異性身上的糖果，接著又要大家把水倒進嘴後吐進另一人嘴裡，還逼著要吞下去，甚至要求男脫內褲、女生脫內衣，不少人覺得不舒服大喊：「我不玩了！」。多名新生更嚇得連夜打電話向老師或家長哭訴求救說：「我想回家！」

之後4名新生在父母陪同下提告。自由時報報導，起訴書指出，吳男等7人出庭時均否認犯行，辯稱所有遊戲活動都出於新生自願，並未強迫。

但檢方認為，高姓幹部曾在學校性平會坦承，如新生拒絕，就改要他們去舔他人額頭或耳朵，或以「出來玩，就是要玩開一點」等語刺激新生，出庭時卻翻供，加上吳男等7人先在迎新活動期間沒收新生手機、香菸，並限制活動範圍，建立學長姊權威後，再利用群體氛圍壓制新生自由，新生縱使拒玩，但懲罰仍大同小異，還會遭言語挑釁或得負擔遊戲成敗責任，致使新生再孤立無援下而屈從，因此不採信吳男等人供詞。

(中時電子報)