不理解造就冷漠與歧視 逾六成五身障者在職場被歧視

2018年07月04日 15:26 中時 李宜秦

原先個性封閉的阿仲，在輔導下開啟心房，寫了一張卡片感謝老師與家人支持。

社會大眾對身心障礙者的不理解，導致他們在職場上備受歧視，根據統計超過6成5的身障勞工在職場上被欺壓、嘲笑。伊甸社會福利中心今日邀請3名身障者分享自身故事，28歲患有輕度智障的小慧初入職場時，曾因不熟悉、分心惹來客人埋怨，所幸在就業服務員幫助下成功克服陰影，順利工作。

小慧在基金會庇護工場時，常有分心、算錯金額等等狀況，靠著就業服務老師黃曉君的幫助，透過多次的練習與模擬情境，成功協助小慧建立職場紀律與觀念。另外小慧起初有慣性遲到的問題，黃曉君協助她改善交通路線，降低通勤疲勞，成功改善職業倦怠問題。

小慧從庇護工場畢業後，至賣場擔任清潔人員，由於她的注意力不集中，常常出錯或動作過慢，還曾遇到客人向她埋怨，雖然心裡有些受傷，但透過向就業服務員情緒抒發，她慢慢改進自己的問題，媽媽看到她如此巨大的轉變更是開心，現在的她經常因為工作表現良好，得到客人的道謝，讓她成就感滿溢。

39歲的阿仲患有中度智障又非常怕生，靠著教保老師與同學們的幫助下，終於願意表達自己的想法，目前在伊甸阿萬師清潔隊中見習，自己的改變讓阿仲十分滿足，希望未來能以第一份薪水請照顧他的哥哥姊姊們吃飯。

伊甸社會福利基金會呼籲大眾支持無障礙生活計畫，許多歧視與冷漠都是因為不理解而發生，希望大眾以關懷、包容的心對待身障者，幫助他們克服這身心的困難。

(中時 )