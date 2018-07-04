【快報】賈靜雯、修杰楷現身巴黎拍婚紗？ 經紀人回應了

2018年07月04日 13:48 中時 洪秀瑛

賈靜雯先前在峇里島度假的清涼照。（取自微博）

家庭和樂幸福。（取自臉書）

修杰楷先前帶兩個女兒踏青。（取自臉書）

咘咘和Bo妞在公園玩。（取自臉書）

修杰楷先前錄的《首席綠色環保官》最近播出。（翻攝影片）

修杰楷在《首席綠色環保官》談環保。（翻攝影片）

修杰楷分享教女兒和植物互動。（翻攝影片）

賈靜雯與修杰楷結婚4年多，因工作忙加上照顧咘咘、Bo妞，遲遲未辦婚禮，修杰楷前不久承諾：「一切都在計畫內，會讓大家看到有這一天。」但細節未透露，之所以如此神祕有原因，修杰楷曾在活動上說：「這種事情會有很多變數，如果我講出來，沒有做到，又會被說食言。」也說與賈靜雯一直有在討論婚禮，請大家拭目以待。

賈靜雯行程滿滿，剛拍完電視劇《我們與惡的距離》，帶著大女兒Angel到峇里島度假，她還難得穿著比基尼裝入鏡，十分吸睛。今（4日）傳出他們夫妻倆正在巴黎拍婚紗，距離辦婚禮時間似乎不遠，雙方各自經紀人稍早證實，賈靜雯和修杰楷確實在巴黎，不過兩人是工作不是拍婚紗。賈靜雯大陸經紀人表示，賈靜雯是在巴黎拍雜誌，至於工作細節不方便透露；看來可愛的咘咘和Bo妞姊妹倆這幾天都是外婆幫忙照顧著。

賈靜雯在微博上貼出一張拿著書、坐在床上露出腳趾頭照片，臥室設計看起來典雅別緻，心情愉悅輕鬆，她有感而發寫道：「一個女人的安全感是來自帥氣的老公？可愛的孩子？還是忠實的愛犬？擁有這些算不算進入人生的勝利組？我總認為自己承擔不起『YES』這個答案。我很貪心，想當好媽媽、好妻子、好主人，在意每一個細節和每一份感受。」

她先前參加好友林莉的新婚紗店開幕，坦言對婚禮有期待，只是修杰楷告訴她「不要問」，所以她還在等修杰楷給她驚喜，「辦婚禮、穿婚紗不是沒有在想，都有討論，但現實的是我們有3個孩子，還有很多狀況要確認」，直言每個女人都會期待穿上婚紗那一刻，但她對自己的婚紗夢卻沒幻想。

賈靜雯帶女兒上實境節目，咘咘和Bo妞成了兩岸的小網紅，修杰楷也以女兒為貴，他最近在大陸錄製《首席綠色環保官》，被稱為「咘咘和Bo妞的杰楷爸爸」。他在節目中分享如何培養咘咘和Bo妞的綠色環保理念，他呼籲可以種植綠色植物，「我們從家裡做起，像我們有種辣椒或種些很好種植的植物迷迭香或薰衣草，在家裡可以有小小的區域讓她們知道跟植物的互動，看植物慢慢從一個小芽發發發變成一棵樹的時候，她們會特別感動」。

(中時 )