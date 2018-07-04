美媒揭露北韓秘密核計畫 背後有何目的？

2018年07月04日 14:19 中時 諶悠文

美國傳媒報最近導，北韓似乎無視美朝在新加坡簽署的協議，繼續發展核武器。消息傳出後，令外界懷疑北韓領袖金正恩是否真正有誠意履行與美國總統川普在新加坡簽署的無核化協議。

這些報導指出，北韓正在升級在寧邊的核原料提煉設施，同時在兩個秘密設施加強生 產核原料。又指北韓當局正在製造更多的彈道飛彈發射車，也在擴大製造固態燃料推進器的生產線，這些推進器讓北韓能更容易把飛彈部署到不同的地方。

其中最矚目的，是有關固態燃料的消息。如果北韓把這些推進器與飛彈發射車結合使用，就可以在美國和韓國偵測到它們的動向前，發射飛彈展開攻擊。最令人關注的是有關北韓秘密核燃料提煉場的報導。北韓目前只公開承認在寧邊擁有核原料提煉設施，但外界一向都懷疑平壤秘密地在其他地方設有更多這種設施。

美國全國廣播公司（NBC）之前引述美國情資，指出平壤除了寧邊，最少還在兩個地方設有秘密核原料提煉設施。美國傳媒報導這些消息前，美國情報部門大概早就已經知道這些有關提煉設施和核原料生產地的資料，並在新加坡峰會前大概就已經向川普總統匯報。那麼，美國情報部門為何現在才向傳媒透露這些消息？

BBC中文網引述澳洲格里菲斯大學（Griffith University ） 亞洲研究院學者阿伯哈米安（Andray Abrahamian）的看法，認為傳媒獲得十分多的資料，似乎是一次獲官方批准的行動。

專家分析認為，美國官方選擇在這個時間披露主要有兩個原因。美國麻省理工學院政治學助理教授納蘭認為，其中一個原因是為了平衡白宮「任務完成」的說法，向外界顯示北韓仍然具威脅。阿伯哈米安同意這個說法，認為此舉有助向川普施壓，令川普不會輕易放寬針對北韓的制裁。

川普也可能親自下令情報機構向傳媒提供資料，以求向平壤施壓。如果北韓知道美國掌握許多有關秘密核原料提煉設施的資料，就能迫使平壤承認這些設施確實存在。

龐達認為，美國向來的做法是首先讓北韓主動公布提煉設施的資料，美國情報機構就會根據朝方提供的資料與自己的情報對比，這樣能立刻看到北韓的公布有沒有誠意。「現在，我們向北韓表現出我們知道這些秘密設施確實存在，我們要看看北韓是否選擇正式承認它們的存在。」

大的問題始終是，美國用這種方式向北韓施壓能否奏效，而美國媒體的報導似乎顯示北韓計劃維持自己的核子和彈道飛彈打擊能力，甚至繼續生產這些武器。

納蘭認為，北韓大概已經計算到中國不會再向北韓施加嚴厲制裁，而美國在沒有中國的幫忙下不可能維持這種制裁。他說，金正恩已經成功抵禦川普的「全力制裁」政策。

(中時 )