5張圖重現700人瞬間噴出捷運車廂有多慘

北捷車廂民眾潰逃，打翻的飲料被踐踏得四處沾黏。（圖／爆料公社）

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中時電子報
奔逃民眾嚇到腳上的鞋都掉落，赤腳走出捷運列車。（圖／爆料公社）

台北捷運淡水信義線今（4）日突發乘客爆衝推擠事件，疑為老鼠橫行，卻意外引發大規模群眾恐慌，車廂內民眾潰逃，有人鞋子還噴飛到半個車廂之外，混亂中導致兩人受傷，列車上近700位乘客也全數臨時換搭下一班車。事發後，有目擊民眾陸續在網路貼出現場照片，曝光當時的慘況。

北捷今早9時左右，淡水信義線從大安站往象山站方向列車，疑似出現老鼠亂竄，卻沒想到掀起民眾集體恐慌尖叫情形，讓不知情的乘客誤以為又發生砍人事件，大批人往車門暴衝，造成有2名旅客因推擠輕微受傷，由站務人員協助通報救護車及醫護處理。

捷運列車遺留眾多乘客掉落物品，可見當時恐慌程度。（圖／爆料公社）
竄逃乘客就連鞋子也跑到掉了，網友看到後直呼可怕。（圖／爆料公社）
奔逃民眾嚇到腳上的鞋都掉落，赤腳走出捷運列車。（圖／爆料公社）

事發後有民眾將現場照片上傳網路，車廂遺留多樣乘客物品，包括掉落的鞋子、包包、水瓶、書籍，白色地面還沾黏打翻的飲料痕跡，髒亂踐踏宛如上演「屍速列車」；還有乘客目擊該班列車到站後，大批乘客由後往前狂奔，使得數名乘客跌倒遭踩踏。

北捷恐慌慘況引發網友討論，「不就老鼠而已，需要搞成這樣嗎」、「白痴，這在南部我看是換老鼠逃命了」；另有網友認為，「應該是現在台灣社會變得不安定，所以稍微有風吹草動就可以嚇死人，以為有神經病要砍人」、「換作我也會莫名其妙嚇個半死」。

(中時電子報)

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