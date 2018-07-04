尷尬時刻 英媒：梅根將陪女王與川普會面

2018年07月04日 14:20 中時電子報 李靖棠

據英國每日星報（Daily Star）報導，美國總統川普（Donald Trump）應首相梅伊（Theresa May）邀請，確定將於7月中旬出訪倫敦，預計將與英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）會面。英媒引述王室相關人士消息指出，新嫁入王室的艾薩克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根（Megan Markle），也會跟隨女王與川普進行會談。但最外界最關心的是，曾在出嫁前公布抨擊川普是名「厭女者」（misogynist）的梅根，屆時將如何與川普互動？

前年美國大選期間，當時仍是好萊塢女星身份的梅根，在登上拉里·威爾莫爾（Larry Wilmore）晚間脫口秀時，對於代表共和黨角逐白宮（White House）大位的川普，給出自己極差的評價。梅根表示，自己當時正在多倫多拍戲，她真的想過要直接留在加拿大；「感覺很像回到2012年，當時投給共和黨的女性選民大幅下滑了12%，如今有一個『厭女情節』的候選人，讓人感到不愉快。」

新結婚的哈利王子（圖右）和梅根（圖左）。（圖/美聯社）

報導中提到，川普預計於7月12至13日訪問英國，但前往倫敦前，他將前行赴布魯塞爾（Brussels）參與北約（NATO）峰會；12日抵達英國後，先抵達唐寧街（Downing Street）與梅伊會談，再北上至蘇格蘭打小白球。並很可能在隔天，面見英國女王伊莉莎白二世。

王室研究專家費茲威廉斯（Richard Fitzwilliams）表示，正式宣告和行程都尚未公布，但就他們判斷來看，女王很可能在溫莎城堡（Windsor）接見川普和新任駐英國大使，而晚間的正式國宴上，由於美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）也將同行出席，故新婚的哈利王子（Prince Harry）與梅根夫婦，有很大的可能會聯袂出席，與女王共同接待川普夫妻。

(中時電子報)