農民抗議鳳梨賤價 綠委反指號稱農民的人在唱衰

2018年07月04日 14:20 中時 郭建伸 、 姚志平

蔬果價格近來崩盤，200多名農民今北上抗議。對此，民進黨團上午舉行記者會幫忙政院會滅火，要求農委會一定要在明年啟動「蔬果產銷資訊整合平台」中的「登記收購制度」，解決產銷失衡問題。但黨團幹事長何欣純也指，最近常有號稱是農民的人在唱衰農產品價格，在野黨不斷喊農產價格崩盤，但行銷手法上真的會「越喊越低」，今天更有農民動員北上，希望大家能夠適可而止，不要淪為口水戰跟政治操作。

針對蔬果價格崩盤，農委會主委林聰賢昨提出內銷、外銷、加工「三箭齊發」，何欣純則說，過去產銷缺乏整合機制，民進黨執政後在去年建立了蔬果產銷整合平台，盼精準掌握產量、消費量、倉儲、氣象資料、交易價格走勢，讓產銷失衡狀態不再發生。

民進黨立法院黨團書記長許智傑表示，前總統陳水扁任內，時任農委會主委的蘇嘉全就提出「95機制」，也就是登記收購制度；但國民黨執政後，就把制度拋棄，產銷因此常失衡，直到蔡英文總統上任後，才又恢復，呼籲農委會應在明年啟動「登記收購制度」，只要登記產量，農民可在登記範圍內保證收購價格。

媒體詢問，是否有民進黨民代施壓，不要讓農民北上？何欣純說，陳情抗議是人民的權益，民進黨團尊重，但強調今天是「有人動員」農民北上，更沒聽說有綠營的民代去施壓；許智傑說，不應該汙衊民進黨跟農民，否則對農民更不利。

媒體也追問，是否兩岸關係不佳導致鳳梨難以銷往中國大陸？何欣純則秀出農委會的數據，表示鳳梨外銷反而有成長，截至6月底已累計3萬5080公噸，較去年全年2萬7443公噸，反而增加28%。

何欣純說，農業改革並不是今年才開始推，而是執政後就建置，農委會是否對於鳳梨價格崩盤慢半拍，當然政府有必要檢討機制，認為這是責無旁貸的責任。

(中時 )