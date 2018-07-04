東港全台首座「農業廢棄物處理廠」盼助農友

2018年07月04日 14:28 中時 謝佳潾

在年底拚連任的屏東縣議員郭再添，為幫農民解決農業廢棄物、並改善農業大縣環境汙染等問題，花5年時間斥資2億在東港打造「農業廢棄物處理廠」。（謝佳潾攝）

在年底拚連任的屏東縣議員郭再添，為幫農民解決農業廢棄物、並改善農業大縣環境汙染等問題，花5年時間斥資2億在東港打造「農業廢棄物處理廠」，他不僅要低價替農友處理廢棄物，還要把有機肥超低價賣給農友，盼屏東出品的農產能因而更有品質，為農友增加更好的收益。

郭再添說，屏東是農業大縣，他的政見就是幫農友把農產推出國外，但近年畜牧業等農業廢棄物汙染問題頻傳，對屏東農友而言形象很傷，而政府雖有推動沼渣沼液政策並補助，但最後結果仍是對環境有影響，且系統建設對農友而言也是一大負擔。

因此，他一直在尋找較有利於民的作法。5年前，他在大陸一次活動中，發現德國有將農業廢棄物透過微生物發酵變成有機肥的技術，二話不說便引進台灣，即使需花費2億也在所不惜，而全台首座農業廢棄物處理廠也因而孕育而生。

他說，台灣處理農業廢棄物的傳統作法，就是「渥堆發酵」，這不僅有臭味還會汙染環境，但德國這項技術不僅無臭味，還強調廢棄物不落地，且不管是牛糞還是稻梗，都能在經處理後變成有機肥，非常符合環保。

他說，農友只要有需要，1公噸的處理費用僅需300元，不僅不會造成負擔，還能有效解決困擾，而農友若需要成品有機肥，能以1公斤3塊多的價錢購入，相較市價的1公斤9塊，便宜許多，盼藉此能幫助到農友。

(中時 )