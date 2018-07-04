鞋子飛了！北捷驚聲尖叫「妹子裸腿照」變亮點

網友發文指出，睡夢中被叫醒，幫妹妹送鞋。(圖/翻攝自PTT)

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中時電子報
/ 綜合報導
網友在批踢踢發文，妹妹鞋子掉了。(擷取自PTT)

台北捷運淡水信義線驚傳有老鼠！引起乘客驚慌竄逃，列車上700人暴衝推擠，混亂中留下掉落滿地的鞋子。一名網友在批踢踢上指出，睡夢中接到妹妹的電話說「鞋子掉了」，所以他要出門給妹妹送鞋，並PO出一張妹妹鞋子的照片，不料這雙「妹妹的鞋子」竟引起網友熱烈討論，歪樓回應「妳妹的鞋子看起來香香的」，鄉民甚至跪求「妹妹圖」。

網友PO出妹妹裸腿圖引起鄉民暴動。(圖/翻攝自PTT)
原PO送鞋給剛好在捷運上的妹妹，沒想到「妹妹側面照」反變亮點。(圖/翻攝自PTT)

原PO在批踢踢上發文「還在睡覺就接到家妹來電，很緊張的說大家在捷運上一直跑一直跑，一到大安站就全部衝出去了，講得超緊張，問什麼事情也說不知道，只說鞋子掉了，10分鐘後才說原因是老鼠。X！今天休假還要出門送鞋子！到底是哪個天兵看到老鼠在那邊叫！狀況都是這樣發生的...送鞋子的路中」。

看到照片後，網友開始歪樓回應「這應該是6號左右的鞋子對吧？」、「妳妹的鞋子看起來香香的」、「可惡 想聞」、「妹妹圖片才是重點」、「跪求妹妹圖」，最後原PO果然不負眾望，加碼「妹妹側面照」，引起鄉民暴動，紛紛留言「妹妹是正妹！」、「差點要叫大舅子了」。

(中時電子報)

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