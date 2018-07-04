夏季拉警報：憋尿憋出泌尿道感染 醫生籲多喝水

烏日林新醫院感染科主任郭正邦呼籲婦女應多喝水、別憋尿，避免泌尿道感染。（林欣儀攝）

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台中43歲鄭姓粉領族因工作繁忙，擔心上廁所會影響工作進度，長期下來竟養成憋尿的習慣，日前她排尿時感覺疼痛、灼熱，拖了幾天未就醫，竟出現噁心、發冷等症狀，檢查才知是泌尿道感染引發的急性腎盂腎炎，所幸接受抗生素治療後病情好轉。

烏日林新醫院感染科主任郭正邦指出，夏季是泌尿道感染好發季節，就醫患者人數暴增約1倍，其主要發生族群為婦女、兒童及老年人、長期臥床者，根據統計，每2名女性就有1人有泌尿道感染的困擾，若習慣憋尿、生活習慣不良或少喝水的民眾，罹患泌尿道感染機率大幅增加。

以鄭姓粉領族為例，醫生說，她因為天天都有開不完的會，每天像陀螺般忙著工作，不但喝水量少，有時想上洗手間也會先憋著，日前感覺尿意頻頻、上廁所卻尿不太出來，緊接著出現發燒、嘔吐及右腰部疼痛等情況，被送到急診救治。

所幸經住院接受抗生素治療，鄭女病況已好轉。郭正邦表示，泌尿道感染的主要造成原因為憋尿，若膀胱中常有大量尿液囤積，就容易繁殖細菌、引發感染，長期憋尿也會導致膀胱收縮無力、發炎等，甚至造成腎臟受損。

郭正邦強調，預防泌尿道感染的不二法則就是多喝水、不憋尿，建議每天攝取水量是體重的30倍，才能幫助身體排出毒素與廢物。

(中時 )

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