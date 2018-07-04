林柏宏當古人處女秀 透露這個動作最難

林依晨和師弟林柏宏一起拍戲。（周子娛樂提供）

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從台灣帶去的被套組。（周子娛樂提供）
林柏宏自己下廚煮馬鈴薯燉肉。（周子娛樂提供）
林柏宏與黃心娣在沙漠合影。（周子娛樂提供）
與演員及導演合影。（周子娛樂提供）

林柏宏首次演出大型古裝電視劇《小女花不棄》，日前於銀川殺青，林柏宏笑說：「騎馬追逐、吊鋼絲還有飛天舞劍都已稀鬆平常，拍完這部戲覺得自己十八般武藝樣樣精通了！」

林柏宏在《小女花不棄》裡飾演一個文武雙全的公子哥，習得一手高超醫術。除了開拍前就先去學騎馬，林柏宏在進劇組後也不斷地跟武術指導練習，從最基本的套招、拿劍的方式以及如何帥氣上馬，拍到後來林柏宏已經可以吊威牙飛在空中舞劍，甚至徒手跳上馬背還可以載人飛奔追逐。

第一次嘗試古裝電視劇的林柏宏，表示自己比較少看古裝劇，所以這次開拍前做了不少功課，把《仙劍奇俠傳》、《琅琊榜》、《蘭陵王》和《三生三世十里桃花》都看了一遍，希望能抓到古人的走路姿態、說話方式。針對這次角色，他沒有刻意揣摩或參考對象，完全靠自己看劇本的感覺以及和導演討論過後的想像，他很期待到時候播出的成果。

對於拍攝古裝劇，林柏宏覺得最困難的是走路的姿態。因為衣服的結構很不一樣，有很多層的褲子加上裙裝，他除了要注意手該怎麼擺動不會有累贅感，還要顧到腳要怎麼走才不會踩到裙子，並且走起路來還要像個大俠。林柏宏說：「我花了滿多力氣在練習走路，因為走路的感覺對了，一切就對了。」炎熱的天氣也讓拍攝更為艱辛，尤其最後劇組從橫店轉景至銀川沙漠拍攝殺青戲，戲服常常濕透，對演員來說是一項考驗。

林柏宏此次拍攝在橫店待了3個月，因時間很長，幾乎把飯店佈置成自己的家，連床單被套都從台灣帶去，有空也會下廚，這也是他第一次到橫店拍戲，之前就常聽人家說橫店走在路上幾乎都是演員，果然他一到就在街上看到很多頂著古裝頭、穿著現代服的人在逛街、喝咖啡，他笑說這也算是橫店奇景了。

(中時 )

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