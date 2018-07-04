侯恐與文大解約 宿舍自治委員會：罔顧住宿生權利

新北市長侯友宜可能與文大解約，文大宿舍自治委員會4日發出5點聲明。（文大學生宿舍自治委員會提供）

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旺報
新北市長侯友宜可能與文大解約，文大宿舍自治委員會4日發出5點聲明。（文大學生宿舍自治委員會提供）

新北市長參選人侯友宜表近日表示，可能與文大解約，文大學生宿舍自治委員會發布聲明稿，下學期抽重文大大群館的住宿學生，恐因此面臨集體搬離大群館宿舍的結果，學生權益未受到保護，並罔顧學生住宿權利，該會深表遺憾。

文化大學大群館宿舍爭議延燒，文大學生宿舍自治委員會昨日緊急召開會議並決議，將與校方協調，將下學期以抽中宿舍的學生，安排至學校其他宿舍，但給新生的床位勢必減少，預計新生抽中學校宿舍機率將更低，恐被迫到校外負擔昂貴租金。

文大宿舍自治委員會今天發出5點聲明指出，針對侯辦昨天表態欲與校方解約，並稱有關學生的住宿權益將配合校方與台北市政府，使下學期已確定抽中大群館的住宿生，面對需要集體搬離的後果，侯辦身為締約的一方，竟未慮及學生的權益，僅言明配合校方及市府辦理，對於這樣罔顧學生權益的行為深表遺憾。

自治委員會表示，已多次要求校方必須提出具體應變措施，無論是否立即解約、或與台北市政府進一步研商，均希望校方能盡快提出適當的解決方案，尤必須讓下學期抽中大群館的住宿生確認是否有宿舍可住，盡快給住宿生一個確定的答覆。

若確定解約且不再承租大群館，文大宿舍自治委員會將協調校方，將下學期以抽中宿舍的學生安排至學校其他宿舍，學生不必過度擔憂。但如此一來，給新生的床位勢必減少，原本就一位難求的宿舍，新生抽中機率將更低，恐被迫到校外租屋，面臨更昂貴租金，且安全性無一定保障，敦促各方嚴肅看待此事，切勿犧牲學生的住宿權益。

(旺報 )

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