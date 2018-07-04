中市33學生任花博大使 赴美國姊妹市宣傳

中市33學生任花博大使將赴美國姊妹市宣傳，邀大家到台中參觀花博，聆聽花開的聲音。（陳世宗攝）

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台中市姊妹市學生交流活動邁入第9屆，今年共17所市立高中、33位學生通過甄選，由中港高中及台中女中分別於7月8日至23日及15日至30日，率隊赴美國姊妹市華盛頓州塔可瑪市(Tacoma)及加州聖地牙哥市(San Diego)交流；副市長林依瑩4日主持授旗活動時表示，國際交流特別賦予學生「花博宣傳大使」任務，向國際展現台中城市之美，邀大家到台中參觀花博，聆聽花開的聲音。

林依瑩表示，市長林佳龍致力打造台中成為國際之都，因此，透過教學與國際交流等活動，將國際觀念向下扎根，姊妹市學生交流活動也已邁入第9屆，今年共有33位學生分兩團；分別前往美國兩個姊妹城市推動經驗交流，期盼透過這個活動，提供資源讓學生有機會到國外汲取經驗，拓展國際視野，有助於孩子未來的學涯發展，以及提升創意能量。

林依瑩鼓勵學生善用國際交流機會，從小就培養優秀的英語能力，並把握此次學習交流，奠定國際觀基礎。她舉例自己在台灣推動的不老騎士活動，也是因為出國看到相關的學習經驗，並融入自己的創意帶回台灣，因此出國不僅開拓視野，也能激發創意。

林依瑩說，此次國際交流活動，也賦予學生擔任「花博宣傳大使」，以學生的角度，將今年11月3日即將登場的台中世界花卉博覽會，向國際展現台中城市之美，邀大家到台中聆聽花開的聲音。

將代表前往美國加州聖地牙哥市交流的台中女中學生李沛淇表示，獲得此次出國交流經驗很難得，相當期待能夠見視到不一樣的人文風景與創意體驗，也希望將學習到的國外經驗，帶回台灣並加以應用。這次更代表前往國外宣傳花博活動，很榮幸能夠向國外展現台中重要的國際盛事。

代表前往美國華盛頓州塔可瑪市的東山高中林一學生則興奮分享，這是他首次出國，因此不僅特別先諮詢有相關出國經驗的親戚，增進對國際禮儀的了解，並自我加強外語能力，希望透過此次國外文化體驗，增進自身的國際觀。

教育局表示，姊妹市學生交流活動內容，包括融入當地課程的英語學習，並參觀訪問當地青年學生的交誼活動；另外安排參觀文教機構或市政府，並拜會官員及僑界代表，宣傳台中2018花博及2019東亞青年運動會；活動也提供學生體驗學校寄宿生活，了解美國家庭生活及風俗文化，並增進全球視野。

(中時 )

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