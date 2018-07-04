大炳過世小炳不對勁 餵藥時間一到「全身盜汗濕透床單」

2018年07月04日 14:46 中時電子報 吳品瑤

藝人小炳日前上《小明星大跟班》，跟眾人分享身心出問題的經歷，包含憂鬱症、恐慌症以及強迫症，表示強迫症部分是從小就有的，而憂鬱症發生正是讓他剛出道就知名度大開的《鬼話連篇》外景節目，強迫症則來自於照顧哥哥大炳到過世的經歷。

小炳主持《鬼話連篇》期間，多次進出鬼屋、刑案現場，表示甚至分屍案現場還沒怎麼清理好，他們就要第一時間去拍攝，也因此親眼見證血跡從地面向上噴灑至天花板，鼻子裡聞的是兇殺現場濃濃的刺鼻腥臭味，結果便是身心出狀況，晚上睡覺耳邊會出現高頻的嗡嗡聲，甚至幻聽電話響，嚴重時不但恐怖的錄影現場畫面在腦海中揮之不去，更發生幻覺，躺著望向天花板時覺得牆壁整個扭曲，小炳一直到這些狀況變得很嚴重，才知道自己心理方面出了問題。

另外，小炳也有恐慌症，原因是哥哥大炳生病時，他放下工作飛到北京全天候照料，每天擦澡、清理大小便，慢慢地累積了強大壓力，且醫生交代，給大炳一天4次餵藥必須準時，才能維持他的身體平衡，因此做為照顧者的小炳等同一睜開眼就繃緊神經備戰，直到晚上10點才能真正放鬆。

而大炳走了之後，小炳回到台灣置辦追思會，等哥哥的後事全都忙完、周遭的關注度變小之後，他獨自在家開始出現異狀，每天接近餵藥時間，他就會非常緊張，即使躺在床上休息，整個人也狂盜汗到弄濕床單、枕套，而某次搭公車，他看到一個學生騎腳踏車追著公車跑，這讓小炳瞬間緊繃發抖，原來是那個場景觸動回憶，他小時候也是這樣騎著腳踏車追著哥哥，因此觸景傷情導致恐慌症發作，必須吃藥控制。

(中時電子報)