加拿大航空 九折促銷加碼 週週抽機票延至七月底

加航松山機場到桃園機場的接送專車今日啟動，右起資深商務策略總監劉貴豪與台灣公司總經理陳美至歲給首批旅客小禮物。圖 ：張佩芬

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商務艙旅客有賓士車接送。圖：張佩芬

多次榮獲航空界SKYTRAX評選為「北美最佳航空」的加拿大航空，本月慶祝開航周年，加拿大航空歡慶周年感恩回饋再加碼資深商務策略總監劉貴豪來台宣布九折促銷特別加碼與週週抽機票活動延至七月底，除了美加全線九折優惠、機上台語服務、免費送機服務以及「加拿大航空飛過的天空 就有美景」線上闖關活動，將一口氣送出十張免費來回機票及百萬大獎。

並於今日宣布為加碼回饋台灣旅客的支持，此次的周年慶促銷優惠將特別延長至2018年7月31日止，全艙等都適用、北美來回最優惠票價來回13770元起，希望以最實際的行動表達對台灣旅客支持的感謝！

劉貴豪說明：「加拿大航空的航空網絡遍及全球六大洲超過220個航點，今年夏天更是將一口氣開啟25個全新的航線，不過目前只在包括桃園機場在內的42個機場設有禮賓專員，以三名台灣禮賓專員服務商務艙貴賓，搭配全台灣唯一日間直飛加拿大的航班時刻表，展現我們對台灣市場的重視。適逢六月慶祝開航周年、我們希望將服務更加優化與在地化。

除了服務全面升級的全新『尊享商務艙』，將自本月起將台北直飛溫哥華航線的語言服務由原先的三名華語空服員、調整為兩名華語、一名台語空服員的配置，此外也將配合周年慶特別至九月底推出為期三個月的免費送機服務，希望以最實際的增值服務回饋給台灣旅客、讓大家感受到加拿大航空對於台灣市場的重視與用心。」

加拿大航空也特別說明，加拿大航空不只在產品的優化及服務提升同步加強，也加強和各大旅遊業者的合作，讓團體行程更加主題化與多元化，例如此次周年慶期間只要至此次「加拿大航空飛過的天空 就有美景」活動網站，不只可以線上闖關帶走免費的的精采加拿大旅遊行程，也可在好康專區獲得眾多優惠折扣。

包括晴天旅遊《冬季加拿大－極光、城堡、黃刀鎮》、百威旅遊《落磯山水9天～雙中段、雙纜車、露易絲湖、惠斯樂、維多利亞》、旅天下《雙雄特選加拿大洛磯山脈單堡雙飛9日》、樂遊人《阿拉斯加公路自駕精華之旅9天7夜》、加航假期《加拿大輕旅行～露易絲湖城堡 OUTET 8天》等搭乘加拿大航空的精彩行程。獨家優惠於即日起至2018年7月31日前報名適用，行程細節請洽詢各大旅行社，活動辦法請上加拿大航空台灣官方粉絲團「加拿大航空公司」查詢。

加拿大航空提醒您，備妥有效旅行文件是旅客的責任，即日起入境加拿大或自加拿大轉機至美洲其他國家，皆須預先申請eTA電子簽證及目的地國家簽證；如未持有有效簽證，加拿大航空有權依法拒絕旅客報到及登機。

(工商 )

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