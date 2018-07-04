林心如拍強暴戲嚇到淚崩 男演員是「他」

林心如。（中天提供）

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林心如（中）。（中天提供）
李立群。（中天提供）
林心如與袁弘。（中天提供）

中天綜合台36頻道每週一至週五晚間8點熱播的《秀麗江山長歌行》受廣大觀眾喜愛，劇中飾演林心如舅父的李立群將出場，他的角色是博學多才、淡泊名利的蔡少公，對外甥女溫情照料、呵護備至，不時提出建言幫助她脫險。

林心如與李立群結緣甚早，10年前合作過張愛玲作品《半生緣》，林心如曾在戲中遭飾演她姊夫的李立群強暴生子，李立群精湛的演技在當時就讓林心如震懾，直言強暴戲嚇得她眼淚流不停。《半生緣》這場強暴戲，讓林心如難忘，大讚李立群根本是戲精，在他引導之下，讓林心如快速入戲，眼淚不需要醞釀，就流了下來。

昨（7/3）日林心如以素顏驚喜現身好朋友王力宏的微博視頻，替正準備在大陸濟南舉辦演唱會的王力宏助陣。視頻中，兩人同樣穿著輕鬆的黑色T恤與牛仔褲，並肩而坐閒話家常，林心如寒暄：「你最近在忙什麼？」王力宏則回：「最近要去濟南開演唱會，濟南妳去過嗎？」

只見林心如瞬間紫薇格格上身，深情道出當年《還珠格格》中的經典台詞「你還記得大明湖畔的夏雨荷嗎？」王力宏也馬上搞笑模仿《還珠格格》中皇帝的震驚神情，接著兩人笑場到不行，網友大讚真的很有戲，影片上傳不到1天吸引上萬人觀看留言，林心如本尊也現身笑回「太浮誇了嗎？」《秀麗江山長歌行》每週一至週五晚間8點在中天綜合台36頻道播出。

(中時 )

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