渣男強拍女友裸照辯稱「找菜花」 法官神打臉

渣男強拍女友裸照，辯稱幫忙「找菜花」。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時

去年4月間，陳姓男子與卡拉OK上班的女友，到沙崙海水浴場的鐵皮屋內，陳拿出剪刀說：「你要我剪爛衣服還是自己脫！」強拍裸照並性侵。陳事後辯稱，女友擔心有菜花，要求幫忙拍私密處給她自己看。士林地院審結，法官認為有菜花可以自己開啟手機自拍模式，有如照鏡子一般，不用讓被告拍照，依強制性交罪判判決3年6月，另外，恐嚇、妨害自由部分判刑7月，得易科罰金。

陳姓男子與前任女友在新北市淡水區的卡拉OK飲酒，結束後老闆娘開車送他們返家，途中在海水浴場下車，陳將女子帶到一處鐵皮屋，喝令女子脫去衣服，還甩了兩個巴掌，「若不自己脫，要用剪刀刺」，過程中連續性侵，直到凌晨4點半，女子要叫小孩起床，陳才願意罷手，兩人一同離開鐵皮屋。

陳男被控性侵後辯稱，是被害女子想看自己生殖器有沒有長菜花，主動要求他幫忙拍攝私密處，怎麼可能發生性行為。

判決指出，女子事後雖與陳和解，並表示忘記了，不願提出告訴，但依第一次警詢筆錄，陳男確實已應違反被害人意願，且裸照都是遮遮掩掩，看得出來是被強迫拍攝，且想知道自己是否有菜花，手機有自拍模式，也可以用照鏡子的方式，都能看到自己的私密處，不須假他人之手。

陳男之前曾犯下公共危險前科，違反被害女子強制性交，對被害人造成身心傷害，案發至今，飾詞否認，依法判決有期徒刑3年6月，另外傳訊恐嚇等罪，判決有期徒刑4月、5月，並得易科罰金。

(中時 )

被挾持？台大女公用電話報平安後… 毒蟲吸毒神智不清 持刀挾友人還…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。