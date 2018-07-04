渣男強拍女友裸照辯稱「找菜花」 法官神打臉

2018年07月04日 15:27 中時 李文正

去年4月間，陳姓男子與卡拉OK上班的女友，到沙崙海水浴場的鐵皮屋內，陳拿出剪刀說：「你要我剪爛衣服還是自己脫！」強拍裸照並性侵。陳事後辯稱，女友擔心有菜花，要求幫忙拍私密處給她自己看。士林地院審結，法官認為有菜花可以自己開啟手機自拍模式，有如照鏡子一般，不用讓被告拍照，依強制性交罪判判決3年6月，另外，恐嚇、妨害自由部分判刑7月，得易科罰金。

陳姓男子與前任女友在新北市淡水區的卡拉OK飲酒，結束後老闆娘開車送他們返家，途中在海水浴場下車，陳將女子帶到一處鐵皮屋，喝令女子脫去衣服，還甩了兩個巴掌，「若不自己脫，要用剪刀刺」，過程中連續性侵，直到凌晨4點半，女子要叫小孩起床，陳才願意罷手，兩人一同離開鐵皮屋。

陳男被控性侵後辯稱，是被害女子想看自己生殖器有沒有長菜花，主動要求他幫忙拍攝私密處，怎麼可能發生性行為。

判決指出，女子事後雖與陳和解，並表示忘記了，不願提出告訴，但依第一次警詢筆錄，陳男確實已應違反被害人意願，且裸照都是遮遮掩掩，看得出來是被強迫拍攝，且想知道自己是否有菜花，手機有自拍模式，也可以用照鏡子的方式，都能看到自己的私密處，不須假他人之手。

陳男之前曾犯下公共危險前科，違反被害女子強制性交，對被害人造成身心傷害，案發至今，飾詞否認，依法判決有期徒刑3年6月，另外傳訊恐嚇等罪，判決有期徒刑4月、5月，並得易科罰金。

(中時 )