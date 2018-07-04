毒蟲吸毒神智不清 持刀挾友人還自報警

2018年07月04日 15:20 中時 譚宇哲

警方現場查獲2.3公克安非他命。（譚宇哲翻攝）

警方查扣楊嫌所持摺疊刀。（譚宇哲翻攝）

38歲楊姓男子上周日凌晨與2名友人在新北市蘆洲區一處租屋處內吸毒，楊男疑似吸毒後神智不清與其中一人發生口角，竟拿出隨身攜帶的折疊刀限制2人行動，隨後自行打電話報警聲稱「有住戶被人拿刀挾持」，楊男見員警到場隨即放下摺疊刀喊「裡面有人在吸毒」，讓員警傻眼。

警方指出，蘆洲分局延平派出所本月1日上午7時32分接獲報案，報案人指稱長安街一處公寓4樓有人持刀挾持住戶，派出所立即調動員警前往察看，員警到場後住戶房門未鎖，現場瀰漫刺鼻氣味，楊男正持刀恐嚇屋內2人，經確認報案人正是楊男，屋內的38歲李女、34歲吳男還是通緝犯，當場將3人逮捕。

警方調查，楊男有毒品、竊盜前科，李女、吳男則是毒品通緝犯，1日凌晨1時許，楊男帶著毒品安非他命到李女租屋處，與吳男共3人一起吸食，楊男疑似吸毒後神智不清與吳男發生口角，楊拿出隨身攜帶的折疊刀威脅2人說「不准動」，隨後自行打電話報警。

警方表示，楊男見員警到場後當場放下手中折疊刀乖乖就逮，坦承是自己報案，還口齒不清地向員警喊道：「裡面有人在吸毒」，員警並在現場查獲吸食器1組、安非他命2包（2.3公克），全案依妨害自由、毒品通緝、毒品危害防制條例將楊男等3人移送。

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(中時 )