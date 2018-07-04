吃起司會引發偏頭痛！ 醫師教你避開頭痛地雷

2018年07月04日 15:20 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

偏頭痛的經驗多數人都有經驗，但偏頭痛是可以預防的嗎？答案是可以的，其實只要從飲食與生活習慣下手，仍舊是可以預防偏頭痛的發生，就有醫生為此表示只要避開會誘發偏頭痛的起司、鹹食等食物還有強烈的感官刺激、睡眠不足等就可以避免偏頭痛的發生。

《蒼藍鴿的醫學天地》中就提到偏頭痛通常是單側的頭痛，且這種頭痛是有一點像「脈搏性」，像是有東西在那邊跳動一樣，這樣的感覺就是典型的偏頭痛。另外偏頭通多半也是好發在女性身上，主要是因為偏頭痛與「雌激素」這個賀爾蒙的波動有關，這個波動就容易引起偏頭痛，因此也有許多女性在經期前、經期中都較容易發生偏頭痛，此外，懷孕中的婦女與停經婦女也都容易發生偏頭痛。

想預防偏頭痛可從食物下手，目前已經證實部分食物會引發偏頭痛，例如像是起司、特別鹹的食物、加工食品、不規律的三餐、過量的咖啡因、酒精等等都是容易引發偏頭痛的誘因，要盡量減少這些食物的攝取。另外也需要注意的是「食品添加劑」也是容易引發偏頭痛，例如味精、甜味劑(阿斯巴甜)也都是會引起你偏頭痛的原因之一。

最後他也指出除了食物外，強烈的感官刺激、睡眠不足、睡眠過多、時差、壓力大，都有可能讓你誘發偏頭痛，主要是因為偏頭痛算是「原發性頭痛」的一種，因為我們的腦部痛覺受器對疼痛太敏感，導致腦中一些神經傳導物質的變動、或是血管的放鬆與收縮就會引起頭痛，若是偏頭痛相當嚴重，還是建議諮詢專業醫師。

(中時電子報)