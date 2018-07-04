囂張強盜團體黑吃黑專搶毒品 警2小時偵破

警方破獲王嫌等人黑吃黑，取出林男被搶的毒品咖啡包、現金、手機等。（陳世宗翻攝）

友善列印
中時
王嫌等人分持瓦斯槍、噴霧器、電擊棒等物攻擊林男成傷。（陳世宗翻攝）
囂張強盜團體黑吃黑專搶毒品、警方2小時立破

台中市政府警察局第六分局於4日5時許，破獲台中市西屯區毒品強盜案，查獲19歲的王姓及18歲的曹姓、俞姓等3名嫌犯，並起出作案用的BB彈空氣手槍、電擊棒及被奪取之自小客車及毒品咖啡包等，全案於發生後2小時內即迅速偵破。

警方調查，王嫌等3人於4日凌晨2時40分許，以通訊軟體向被害人林男相約在西屯區進行毒品交易，林男到達現場後，王嫌等3人，分持瓦斯槍、噴霧器、電擊棒等物攻擊林男成傷，並強行奪取林男持有毒品咖啡包、現金、手機及自小客車後逃逸。

林男遂4日凌晨3時28分向派出所報案，林男因恐販賣毒品事跡敗露，故向警方謊稱因販賣電話卡遭買方強盜其自小客車等財物後逃逸。第六分局長陳武康案發後，迅速指示偵查隊及派出所成立專案小組積極偵辦。

經專案小組成員調閱案發地周邊監視器交叉比對後，並過濾相關資料，迅速掌握涉案人身分，並於4日清晨5時25分起，陸續在台中市內查獲王嫌等3人到案，並突破報案人林男心房，坦承係因毒品交易遭強盜，全案警詢後，依強盜、傷害及販賣毒品等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )

毒蟲吸毒神智不清 持刀挾友人還… 販售過期布丁粉 黑心業者1羈押1…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。