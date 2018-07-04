囂張強盜團體黑吃黑專搶毒品 警2小時偵破

2018年07月04日 15:23 中時 陳世宗

王嫌等人分持瓦斯槍、噴霧器、電擊棒等物攻擊林男成傷。（陳世宗翻攝）

囂張強盜團體黑吃黑專搶毒品、警方2小時立破

台中市政府警察局第六分局於4日5時許，破獲台中市西屯區毒品強盜案，查獲19歲的王姓及18歲的曹姓、俞姓等3名嫌犯，並起出作案用的BB彈空氣手槍、電擊棒及被奪取之自小客車及毒品咖啡包等，全案於發生後2小時內即迅速偵破。

警方調查，王嫌等3人於4日凌晨2時40分許，以通訊軟體向被害人林男相約在西屯區進行毒品交易，林男到達現場後，王嫌等3人，分持瓦斯槍、噴霧器、電擊棒等物攻擊林男成傷，並強行奪取林男持有毒品咖啡包、現金、手機及自小客車後逃逸。

林男遂4日凌晨3時28分向派出所報案，林男因恐販賣毒品事跡敗露，故向警方謊稱因販賣電話卡遭買方強盜其自小客車等財物後逃逸。第六分局長陳武康案發後，迅速指示偵查隊及派出所成立專案小組積極偵辦。

經專案小組成員調閱案發地周邊監視器交叉比對後，並過濾相關資料，迅速掌握涉案人身分，並於4日清晨5時25分起，陸續在台中市內查獲王嫌等3人到案，並突破報案人林男心房，坦承係因毒品交易遭強盜，全案警詢後，依強盜、傷害及販賣毒品等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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(中時 )