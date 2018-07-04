賴清德歡迎「大陸」觀光客來台 黃智賢送15字

2018年07月04日 16:15 中時電子報 謝雅柔

行政院長賴清德昨表示，「非常歡迎中國大陸的觀光客來台灣旅遊」。該言論一出引發許多人關注，其中資深媒體人黃智賢直言「民進黨的精神分裂症狀，越來越嚴重」。黃也說「如果台灣人，不能清楚的讓民進黨明白，我們絕不放棄的底線，我們當然是中國人，那台灣就只能繼續受害!」

務實的台獨工作者賴清德，昨突然用「中國大陸」稱呼對岸，並歡迎中國大陸的觀光客來台灣。對此黃智賢說真正可以拯救臺灣觀光業的，就是大陸觀光客，且只有陸客，對臺灣有真正的感情，喜歡臺灣的東西。黃舉例，鳳梨酥臺灣人愛吃，但除了大陸觀光客真心愛，沒有別的人會大買特買。陸客少來了，連鳳梨酥工廠都倒成一片。她說臺灣觀光業，經過勞工休假政策的反復，陸客3年少了將近400萬人，和砍軍公教退休金。中南部七月旅館訂房率，只有三四成。

黃智賢指出，兩岸人民關係條例很清楚的界定，要稱呼對岸「大陸」。賴清德突然稱中國大陸，是願意守法還是願意承認自己是中國人，又或者只是看在錢的面子上裝模作樣？黃說如果真的有誠意，要不要通令政府上下，稱對岸時全部正名？她說稱呼中國大陸，仍然是不對的。按照台灣法律，大陸和台灣就是一國兩區，稱呼對岸就是要稱為「大陸」。

黃智賢也提及，民進黨的精神分裂症狀，越來越嚴重，腦裡的世界與真實世界不符，而行為和語言，也無法協調。她說最近大陸來台的觀光客，不管是自由行還是團客，被刁難的越來越多，台灣導遊和旅行社，有過了旅行團來台時間，還等不到批准的。黃說如果台灣人，不能清楚的讓民進黨明白，我們絕不放棄的底線 : 我們當然是中國人。那台灣就只能繼續受害!」

黃智賢臉書全文：

賴清德要陸客來

務實的台獨工作者，行政院長賴清德，突然用”中國大陸”

稱呼對岸，歡迎”中國大陸的觀光客”來臺灣。

這顯示了:

1

其實，每個人都知道，真正可以拯救臺灣觀光業的，就是大陸觀光客。

大陸觀光客，簡稱陸客，無論怎麼統計，都跟來自其他地方的觀光客不一樣。

捨得花，也花得起。

最重要的是，只有陸客，對臺灣有真正的感情，喜歡臺灣的東西。

日本觀光客，90%開銷，花在住最好的旅館。其他，不太感興趣。

歐美觀光客，東南亞國家，除了新加坡以外，也沒什麼可以提。

到臺灣看什麼呢?

同質性太高，共同的喜好又太少。

鳳梨酥，臺灣人愛吃。

但除了大陸觀光客真心愛，沒有別的人會大買特買。

所以陸客少來了，連鳳梨酥工廠都倒成一片。

鳳梨滯銷，除了盛產，也是因為鳳梨酥沒有陸客來買。

而臺灣觀光業，經過勞工休假政策的反復，陸客3年少了將近400萬人，和砍軍公教退休金。

中南部七月旅館訂房率，只有三四成。

你說，慘不慘 ?

2

賴清德當然知道稱對岸是”中國”，和”中國大陸”有什麼不同。

蔡政府上下，早已改口稱對岸是”中國”。這當然就是把自己自外於中國。

當然知道，這樣的稱呼，不但讓北京不高興，也不符合臺灣的法律。

“兩岸人民關係條例”很清楚的界定了，要稱呼對岸”大陸”。

賴清德應該明白，是”中國的臺灣”，是自家人的地方，大陸觀光客，對臺灣，才有相濡以沫的情感 。

現在，賴清德突然稱”中國大陸”，是願意守法了?

還是願意承認自己是中國人?

還是只是看在錢的面子上，裝模作樣?

3

但，如果真的有誠意，要不要通令政府上下，稱對岸時，全部正名?

稱呼中國大陸，仍然是不對的。

按照台灣法律，大陸和台灣，就是一國兩區。

稱呼對岸，就是要稱為”大陸”，沒有別的說法。

法律白紙黑字，可民進黨，無法無天，也已經習慣。

4

民進黨的精神分裂症狀，越來越嚴重。

精神分裂，是因為腦裡的世界，與真實世界不符。

行為和語言，也無法協調。

最近大陸來台的觀光客，不管是自由行還是團客，被刁難的，越來越多。

台灣導遊和旅行社，有過了旅行團來台時間，還等不到批准的。

更不要說，在政治上對大陸的種種叫囂，和去中國化的加快腳步了。

這種種，要滿足的，是誰的期待?

如果台灣人，不能清楚的讓民進黨明白，我們絕不放棄的底線 : 我們當然是中國人。

那，台灣就只能繼續受害 !

(中時電子報)