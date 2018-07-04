台南社大不只辦學 邀民眾一起關心市政

台南社大將於本周日下午3點到6點於台南市立文化中心假日廣場舉辦「第35期教與學博覽會＆公民聽政會」。(曹婷婷攝)

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台南社區大學不只是學習據點，也深耕社區，每學期提供200多門課程、招生人次均超過4500人次，為了呈現教與學的成果，以及推動師生社群參與公共議題的實踐，台南社大將於本周日下午3點到6點於台南市立文化中心假日廣場舉辦「第35期教與學博覽會＆公民聽政會」，邀市民近距離關心選舉、參與市政。

活動當天現場不只規畫超過40個攤位學習市集及豐富動態展演，同步設置「公民聽政會」，會場內容包括公共議題展、市政肥皂箱等主題區，讓台南公民與第一次參選的青年素人參選人面對面接觸，了解他們對未來台南市政的願景，對市政有意見的公民也可上肥皂箱表達想法，由公民來提政見。

「有趣的日本慶典和日文」日籍講師梶原宏之，擔任日本阿蘇山生態博物館長及台南臺南記憶の博物館籌備處執行長，希望以引介日本與台南無形遺產的交流為學習主軸，來讓社大學員更深刻認識兩國民俗文化的內涵。身為地理學老師，他也提到，台灣擁有惡地，是全世界都罕見的珍貴地景，希望台南人能給予保護重視。

未來也將結合台南社大守護龍崎自然地景主題，讓學員投入生員的行列，活當天他將以「５月５日日本男童節」武士頭盔摺紙習俗，讓民眾體驗日本慶典。

當天參與聽政會的民眾不單是能聆聽候選人的政見，也能藉由提問系統進行提問和連署，任何提問只要超過100人連署，市長候選人得在網路和實體活動上回應，我們希望市長給問的問題能更貼切一般民眾，讓民眾知道自己是有能力改善問題的。」

台南社大提供200多門專業課程，當天選課市民也可享學費95折優惠，歡迎民眾一同參與教與學博覽會也一起關心台南市政。相關內容可洽社大學習專線06-2345679，想了解2018市長給問活動，請上臉書搜尋「Tainan公民智庫」。台南市長給問線上提問：https://ask.watchout.tw/games/2018-taina

(中時 )

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