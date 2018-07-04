鄭文燦身材回不去！蔡英文：身材吃成這樣 勤奮的代價

2018年07月04日 15:27 中時 曾薏蘋 、 黃世麒

民進黨因應年底選舉，將邀請執政優異的縣市長出席中常會經驗分享；率先登場的是「艱困三俠」之首桃園市長鄭文燦。身兼黨主席蔡英文總統致詞時大讚鄭文燦政績與身材有關係，她說「把身材吃成這樣，可見這樣勤奮的市長也有很多代價要負。」

民進黨未來年底選戰，中生代及政績優異的縣市長，將與蔡英文總統裡應外合，上屆民進黨艱困選區中勝選的包括基隆市長林右昌、新竹市長林智堅及桃園市長鄭文燦，堪稱黨內「艱困三俠」，鄭文燦今受邀民進黨中常會，以「一縣市、一政績、一故事，族群匯聚．文化桃園」專案報告。

桃園大漢溪畔崁津部落的蔡銘忠A-sun頭目及知名店家「阿美米干」第三代王恩寧分享；A-sun頭目邊說邊哽咽，「期待30年，部落終於有了門牌跟水電；我們這30年，跟生孩子10個月懷胎的那種感覺，很期待孩子生出來一樣，謝謝市長。」

他說，當初部落被迫拆遷兩次，裡面幾乎都是老人家，那時候孩子還很小，老人家喜歡種菜種植物，所以他們居住在河岸部落，附近有電線桿，但族人都沒有電，都是用手電筒，學生要寫功課也是，手電筒或者寫蠟燭，後來市長幫他們申請電。

他說，小朋友要去讀書，因為沒有門牌沒辦法申請，都沒有住址，只好借用朋友的住址，之前都是用井水，喝的水還要去買礦泉水，都要騎車去4、5公里外挑水，這幾年市長聽到他們的聲音，讓他們期待30年，終於有水、有電、有門牌。

蔡英文說，鄭文燦在2009年一戰成名，選前58天才提名，當時鄭被說是胖周瑜，赤壁之戰一直打到2014年，胖周瑜還是胖，打贏了選舉，對桃園未來的發展也充滿期待，一方面希望鄭文燦瘦一點，一方面希望是鄭可以盡情發揮，如果發揮得好，相信瘦下來不是問題。

蔡英文說，她聽很多桃園市傳奇，在派出所中設置ATM，但之前為什麼沒人想到？因為鄭文燦很勤勞，不論多遠都會去，而且去很多次，表示縣市首長的勤奮，但這件事情跟身材有關係，勤跑，每天回家都很晚，所以只好把小孩挖起來吃消夜，把身材吃成這樣，可見這樣勤奮的市長也有很多代價要負。

蔡英文表示，讓市民感受到桃園真的不一樣，是一個品牌，讓人驚豔的品牌，2018年民進黨一系列政績呈現上，這是最具代表性的，也是2018年選舉主軸最佳典範之一。

(中時 )