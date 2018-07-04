鄭文燦身材回不去！蔡英文：身材吃成這樣 勤奮的代價

蔡英文（右）狂虧鄭文燦（左）的身材，直說這是「勤奮的代價」。（黃世麒攝）

友善列印
中時

民進黨因應年底選舉，將邀請執政優異的縣市長出席中常會經驗分享；率先登場的是「艱困三俠」之首桃園市長鄭文燦。身兼黨主席蔡英文總統致詞時大讚鄭文燦政績與身材有關係，她說「把身材吃成這樣，可見這樣勤奮的市長也有很多代價要負。」

民進黨未來年底選戰，中生代及政績優異的縣市長，將與蔡英文總統裡應外合，上屆民進黨艱困選區中勝選的包括基隆市長林右昌、新竹市長林智堅及桃園市長鄭文燦，堪稱黨內「艱困三俠」，鄭文燦今受邀民進黨中常會，以「一縣市、一政績、一故事，族群匯聚．文化桃園」專案報告。

桃園大漢溪畔崁津部落的蔡銘忠A-sun頭目及知名店家「阿美米干」第三代王恩寧分享；A-sun頭目邊說邊哽咽，「期待30年，部落終於有了門牌跟水電；我們這30年，跟生孩子10個月懷胎的那種感覺，很期待孩子生出來一樣，謝謝市長。」

他說，當初部落被迫拆遷兩次，裡面幾乎都是老人家，那時候孩子還很小，老人家喜歡種菜種植物，所以他們居住在河岸部落，附近有電線桿，但族人都沒有電，都是用手電筒，學生要寫功課也是，手電筒或者寫蠟燭，後來市長幫他們申請電。

他說，小朋友要去讀書，因為沒有門牌沒辦法申請，都沒有住址，只好借用朋友的住址，之前都是用井水，喝的水還要去買礦泉水，都要騎車去4、5公里外挑水，這幾年市長聽到他們的聲音，讓他們期待30年，終於有水、有電、有門牌。

蔡英文說，鄭文燦在2009年一戰成名，選前58天才提名，當時鄭被說是胖周瑜，赤壁之戰一直打到2014年，胖周瑜還是胖，打贏了選舉，對桃園未來的發展也充滿期待，一方面希望鄭文燦瘦一點，一方面希望是鄭可以盡情發揮，如果發揮得好，相信瘦下來不是問題。

蔡英文說，她聽很多桃園市傳奇，在派出所中設置ATM，但之前為什麼沒人想到？因為鄭文燦很勤勞，不論多遠都會去，而且去很多次，表示縣市首長的勤奮，但這件事情跟身材有關係，勤跑，每天回家都很晚，所以只好把小孩挖起來吃消夜，把身材吃成這樣，可見這樣勤奮的市長也有很多代價要負。

蔡英文表示，讓市民感受到桃園真的不一樣，是一個品牌，讓人驚豔的品牌，2018年民進黨一系列政績呈現上，這是最具代表性的，也是2018年選舉主軸最佳典範之一。

(中時 )

賴清德歡迎「大陸」觀光客來台 … 運美核四燃料棒均過期 徐國勇：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。