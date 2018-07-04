販售過期布丁粉 黑心業者1羈押1交保

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台南市仁德區「永詠」公司涉嫌利用過期的食品添加物製成布丁粉等食品，販售給不知情的下游食品業者製成布丁、豆花等食品銷售。檢調單位前往該公司搜索，除當場查扣一批過期食品添加物，還傳喚實際負責人林佑錚、蔡侑珊表兄妹等2人到案後，林某被聲押獲准，蔡女則50萬元保釋。

檢調指出，永詠公司的前身為立光農工，負責人蔡姓男子於2013年間即涉嫌「黑心布丁」食安法案件，並經法院判決定讞，目前該公司由其女兒蔡侑珊及林佑錚繼續經營。

台南地檢署民生專組檢察官董詠勝上個月19日指揮法務部調查局台南市調查處及衛生福利部食品藥物管理署南區管理中心、台南市衛生局等單位，搜索仁德區開發二路「永詠」公司，查獲業者涉嫌長期使用超過有效日期的「黃色四號食用色素」、「黃色五號食用色素」及「丙二醇」等食品添加物，再製成布丁粉、雞蛋布丁粉、草莓香精等產品，販售給不知情的下游食品業者，受騙業者再製成布丁、豆花等食品販售予消費者，受害民眾難以估計。

檢調人員除當場扣押過期的食品添加物外，還將該公司負責人蔡侑珊（女，34歲）及5名員工帶回市調查處詢問。經檢方複訊後，先將該公司人員請回，但仍繼續清查該公司產品流向，待公司另名負責人林佑錚（37歲）返台後，2日將他約談到案，並再度約談蔡女釐清案情。

檢調初步比對永詠公司的銷售紀錄資料發現，該公司從2014年7月迄今，對外銷售摻入過期食用色素的布丁粉高達580餘公斤，約可製成1萬3000公斤的布丁、豆花，4年來應已有數萬名民眾在不知情的情況下食用。

檢方複訊後，諭令蔡女以50萬元具保，林某則因涉犯詐欺罪嫌疑重大，有事實足認為有勾串共犯或證人且有反覆實施同一犯罪之虞，向台南地院聲押獲准。

(中時 )

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