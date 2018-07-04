雨彈狂襲 「炸」死彰縣3萬隻雞

彰化縣連日豪雨，二林鎮與埔鹽鄉分別有養雞場飼養的近3萬隻雞遭滅頂溺斃。（鐘武達翻攝）

友善列印
中時

雨彈炸死3萬隻雞！彰化縣連日遭到豪雨重創 ，除了農作物泡水受損，二林鎮與埔鹽鄉更有2處畜牧場近3萬隻肉雞與土雞「溺斃」，業者估計損失超過200萬元，縣府農業處已在4日進場協助消毒，並聯繫環保局將死雞體運往化製廠與焚化爐銷毀。

陳姓養雞業者在二林萬合里的畜牧場養了2萬1600隻白肉雞，原本再過12天就可以售出，但他說，牧場附近的中科二林園區正在進行水溝建構工程，疑似是導致排水不良的主因，2日豪大雨來襲，湍急的大水沖破堤岸湧進雞舍，短短1小時水就淹了30多公分，雞隻無處可逃，只能眼睜睜看著牠們在水中掙扎到死掉。

陳姓業者說，在萬合里養雞已經27年，從來沒有淹過水，這次豪雨就讓心血全泡湯，實在欲哭無淚。還表示，中科四期二林園區施工，附近的排水變得很糟糕，連日雨勢不斷，附近的田至今還是汪洋。

埔鹽鄉1處受災的養雞場，則有7500隻黑羽土雞慘遭滅頂溺斃，一樣慘兮兮，業者看著橫陳的雞屍，無奈又心酸。

縣府農業處副處長郭至善表示，接獲災情通報，已由動物防疫所人員到兩家受災養雞場協助進行消毒，並且協調環保局與當地清潔隊將死雞運往化製廠與焚化爐處理。

另外，業者損失部分，郭至善強調，將請養雞戶先進行資料蒐集，包括照片、公所勘災紀錄和清潔隊運送紀錄等，縣府定會盡力協助爭取天然災害補助。

(中時 )

販售過期布丁粉 黑心業者1羈押1… 7旬翁殺陸籍同居人後自殺 檢凌…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。