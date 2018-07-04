雨彈狂襲 「炸」死彰縣3萬隻雞

2018年07月04日 15:25 中時 鐘武達

雨彈炸死3萬隻雞！彰化縣連日遭到豪雨重創 ，除了農作物泡水受損，二林鎮與埔鹽鄉更有2處畜牧場近3萬隻肉雞與土雞「溺斃」，業者估計損失超過200萬元，縣府農業處已在4日進場協助消毒，並聯繫環保局將死雞體運往化製廠與焚化爐銷毀。

陳姓養雞業者在二林萬合里的畜牧場養了2萬1600隻白肉雞，原本再過12天就可以售出，但他說，牧場附近的中科二林園區正在進行水溝建構工程，疑似是導致排水不良的主因，2日豪大雨來襲，湍急的大水沖破堤岸湧進雞舍，短短1小時水就淹了30多公分，雞隻無處可逃，只能眼睜睜看著牠們在水中掙扎到死掉。

陳姓業者說，在萬合里養雞已經27年，從來沒有淹過水，這次豪雨就讓心血全泡湯，實在欲哭無淚。還表示，中科四期二林園區施工，附近的排水變得很糟糕，連日雨勢不斷，附近的田至今還是汪洋。

埔鹽鄉1處受災的養雞場，則有7500隻黑羽土雞慘遭滅頂溺斃，一樣慘兮兮，業者看著橫陳的雞屍，無奈又心酸。

縣府農業處副處長郭至善表示，接獲災情通報，已由動物防疫所人員到兩家受災養雞場協助進行消毒，並且協調環保局與當地清潔隊將死雞運往化製廠與焚化爐處理。

另外，業者損失部分，郭至善強調，將請養雞戶先進行資料蒐集，包括照片、公所勘災紀錄和清潔隊運送紀錄等，縣府定會盡力協助爭取天然災害補助。

(中時 )