MLB》大谷翔平不開刀驚奇復出 首戰卻吞3K

大谷翔平復出擔任DH，首戰對水手卻吞了3K。（路透）

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中時電子報
／綜合報導

此前免戰並傳出可能開刀的投打「二刀流」大谷翔平，4日竟被天使驚奇移出10日傷兵名單，並在客場對水手之戰擔任先發6棒DH。不過大谷也還沒找回打擊節奏，4個打數全部摃龜還領了3K，天使終場以1比4敗陣。

大谷因為右肘尺側副韌帶2級扭傷，於6月8日被放入傷兵名單。天使在他缺席期間戰績8勝14敗，落後外卡第2的水手11場勝差。但本月他們與水手有9場正面對決，還有機會迎頭趕上，並在731非讓渡球員交易截止期限前伺機而動。

大谷受傷前繳出打擊率2成89、6轟的成績單，當他先發擔任打者時，天使平均每場可以攻下5分，少了他就掉到4.2分，影響不小。

大谷接受了高濃度血小板注射治療，經過磁振造影（MRI）檢查手肘韌帶傷勢已逐漸癒合，日前開始進行打擊練習，還打了兩場模擬賽。至於是否要讓大谷重返投手丘，天使總管艾普勒（Billy Eppler）表示還會觀察3周，不會急著做出決定。

天使讓大谷復出，攻擊固然加分，但不投球擔任全職DH，也會加重普侯斯（Albert Pujols）鎮守一壘的負擔。38歲的普炮本季擔任44場先發一壘手，已多於前兩季的總和，對此總教練索西亞（Mike Scioscia）表示：「我們會找出平衡點。」

(中時電子報)

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