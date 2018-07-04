焚化爐案貪污有罪！張榮味判囚8年須入獄服刑

2018年07月04日 15:31 中時 林偉信

前雲林縣長、立委張麗善胞兄張榮味，2002年擔任縣長期間對興建林內鄉焚化爐案索賄3千萬元，更四審痛斥他玷辱公務員廉潔形象，將他依貪汙罪判刑8年，他不服提上訴遭最高法院駁回定讞，張須入獄服刑，檢方已啟動防逃機制。

判決指出，雲林縣政府在1997年間開始遴選公民營機構，以建設營運擁有模式進行焚化廠的興建，達和公司為順利取得焚化廠營運權，於是計劃在土地款虛增費用，行賄當時的縣長張榮味及林內鄉鄉長陳河山（同案判刑8年定讞）。

張榮味於是向達和公司索賄3千萬元並獲得對方同意，達和公司代表也向陳河山行求賄賂，期待陳男支持並協助焚化廠的興建，陳男同意並收下賄款1775萬4650元，案經雲林地檢署偵查起訴。

台南高分院更四審認定，張榮味的犯行明確，他身為民選縣長竟為貪圖私利，以對於職務上行為為對價索賄高達3千萬元，張的犯罪情節非輕、玷辱公務員廉潔形象，依公務員期約賄賂罪將他判刑8年、褫奪公權4年，張不服提上訴。

最高法院認為，更四審對於張榮味期約賄賂的犯行已論述詳盡，記明認定的罪名及所憑證據與理由，就張男否認犯行及其所辯解，如何不足採納，也予論述及指駁，更四審判決認事用法及量刑都沒有違背法令，駁回上訴、將張男判刑8年確定。

(中時 )