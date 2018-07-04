中市府提產業再生發展中心設置自治條例 林佳龍盼儘速通過

台中市中區再生從綠川成功整治後帶動許多投資，市府期盼「台中市產業再生發展中心設置自治條例」儘速通過，有助中區再生。（陳世宗攝）

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為推動中區再生促進在地經濟發展，台中市政府制定「台中市產業再生發展中心設置自治條例」草案送市議會審議；市議員李中等4日強烈討論條例內容。市長林佳龍說，中區再生從綠川、柳川成功整治等帶動許多投資，期盼條例儘速通過，將有助中區再生。

台中市議員江肇國、何敏誠、李中等人，關心「台中市產業再生發展中心設置自治條例」。這項條例於105年9月19日已獲市政會議審議通過，鑑於舊城區的經濟發展，已從彼此競爭轉變為區域合作發展；市府盼依行政法人法規定，籌設台中市產業再生發展中心。

江肇國認為，這案攸關台中市一些舊市區發展的重要自治條例，已審多時，法規委員會中對於成立「台中市產業再生發展中心」已有共識；但評估此案不只牽涉法規委員，應讓大會議員同仁均參與討論。當時結論是將此案送大會討論，由大會同意是否設置。

都市發展局長王俊傑說，市府提出台中市產業再生發展中心，是希望透過民間機制協助市府推動舊城再生；議員關心由民間協助部分是否妥善，台北市已成立都市更新辦公室中心，中央也成立住宅及都市更新發展中心，由法人來協助執行相關業務。

經多方討論後，議長林士昌表示，此案先退回，由第8次定期會時赴台北考察後，再將此案排入議程，再送法規委員會中審查；同時也請都市發展局補充相關資料以利討論。都發局強調，後續將補充資料後，再提送議會審議。

(中時 )

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