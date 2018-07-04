陳其邁力推5箭 目標運動經濟破百億

民進黨高雄市長參選人陳其邁4日在中正一路100號競選辦公室首度開記者會，發表「五箭拚百億，運動新經濟」。（林宏聰攝）

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民進黨高雄市長參選人陳其邁4日在中正一路100號競選辦公室首度開記者會，發表「五箭拚百億，運動新經濟」，要藉溫暖氣候發展馬拉松、國民體育中心、棒球冬訓運動村、自行車、高爾夫產業，甚至他熱愛的潛水，也可能成為高雄運動觀光第6枝箭。

這場記者會邀健身工廠執行長陳尚義、中信兄弟教練林恩宇、亞太高爾夫交流協會祕書長吳文龍等人與談，愛跑馬拉松的立委趙天麟也出席力挺；陳其邁笑說，趙天麟初選階段提的運動政策，他任內4年、8年會全部完成，「下次選舉趙天麟得想新政策了！」

陳其邁認為，高雄秋冬溫暖天氣得天獨厚，市區空汙當然要多管齊下改善，但包括旗山、甲仙等東九區平時空氣是不錯的，只要找對地點，很適合發展運動觀光，且高雄擁有太平島、南沙島世界級海底景觀資源，「打造潛水觀光直轄市的夢想，有朝一日會實現」。

亞太高爾夫交流協會祕書長吳文龍指出，高雄秋冬溫暖，對亞太地區4小時航程範圍的寒冷國家民眾很有吸引力，每年秋冬來高雄打高爾夫球的韓國遊客超過1萬人，個個消費能力雄厚，所以他深信陳其邁「五箭拚百億」目標一定能夠實現。

趙天麟則表示，已辦9屆的高雄馬拉松是台灣最友善城市馬拉松，2018年活動產值約9200多萬，他會全力協助陳其邁，讓高雄馬成為台灣第一個國際金牌賽事。

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