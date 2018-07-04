影射鄭永金貪汙 前新竹縣長范振宗無罪定讞

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前新竹縣縣長范振宗被控4年前為縣長候選人邱鏡淳站台時，影射競爭對手鄭永金貪汙，新竹地院將范男判刑5月、可易科罰金，但高院認為他的言論未超過合理評論範圍、沒有真正惡意，逆轉改判無罪，檢方提上訴遭最高法院駁回定讞。

檢方起訴指出，范男在2014年9月28日到邱鏡淳的竹東競選總部成立大會站台，他致詞時批評對手鄭永金「臉皮很厚，撈不夠嗎？撈8年還不夠，還要回來撈嗎？」他還要求鄭男發毒誓，有沒有吃過人家、吃過工程款？有無炒地皮？

新竹地院認為，以范振宗的學經歷，理應知道耳語傳聞毫無根據，卻在未詳細查證前，就以吃工程款、炒土地等語打擊鄭永金的品德操守，造成鄭的名譽損害，影響他人投票給鄭的意願，依違反選罷法將范男判刑5月、得易科罰金15萬元，並褫奪公權1年。

高院引美國總統杜魯門名言「怕熱就不要進廚房」，認為范的言論涉及鄭永金是否適任縣長的高度公共性議題，雖然對鄭的名譽造成一定受害風險，但對選舉公平性影響尚微，將范振宗改判無罪，檢方不服提上訴。

最高法院認為，檢方上訴理由是原審採證、認事職權的行使，或已說明論斷之事項，但這些事項原判決都已說明判決無罪的所憑論據及得心證的理由，檢方上訴不符合法律上的程式，予以駁回、范振宗無罪定讞。

(中時 )

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