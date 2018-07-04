黃曉明認了拍過爛片 噹記者「是想說我油膩吧」

黃曉明接受專訪。（圖／取自新浪娛樂）

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中時電子報

40歲大陸男星黃曉明1999年出道，之後以電視劇《神鵰俠侶》、《新上海灘》、《鹿鼎記》奠定男神地位，被封為「大陸第一小生」。近日他為新片接受陸媒專訪，坦率認了之前拍過不少難看的片子，但其中「90%都是人家求我幫忙」，如今他更懂得珍惜羽毛，該拒絕的還是會拒絕。

黃曉明最近接受《新浪娛樂》專訪，為照顧家人休息一年的他，被問到這段期間是否有收到不少劇本邀約演出，他坦言有收到各種的，但他趁這段期間回頭看了不少自己過去演出不好的片子，覺醒是因「爛好人」性格害了自己，當時受到別人人情拜託救火，他便答應，「就老也會出現各種各樣的問題，是我自己想不到的，所以就不能這樣子」。

被問到未來或拒絕演出是否會得罪別人，黃曉明表示已經想開，該說不的時候現在已經會懂得說不，又問：「觀眾現在老說曉明哥越來越清爽，有覺得自己不清爽過嗎？」黃曉明回答時又浮現耿直性格，笑說：「你是說油膩吧？你想說你就直說，沒關係」，並表示藝人當因一個作品獲得支持時，做什麼都是對的，但若作品反應不好，就會被批評不堪，打趣說許多人總覺得他愛墊鞋墊，還有傳聞說他連襪子裡都塞，無奈說：「我一度想在襪子裡墊鞋墊是件多麼難受的事情」。

(中時電子報)

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