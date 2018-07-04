圖多！ 郭雪芙跪浴缸辣秀香肩 大腿根部陷曝光邊緣

2018年07月04日 16:06 中時 蔡琛儀

郭雪芙首本寫真書唯美又不失性感。(好妙娛樂提供)

郭雪芙穿上黑白條紋禮服站在黑白圓柱上，神秘而唯美，呼應寫真書主題「蛻變」。(好妙娛樂提供)

郭雪芙遠赴法國拍攝寫真書。(好妙娛樂提供)

郭雪芙日前剛過完30歲生日，將在七月底推出首本個人寫真書《蛻變Reborn》，寫真書斥資250萬元遠赴法國拍攝，從巴黎到南法，共22個場景、15套造型，從女神仙氣風格、率性時尚風、居家舒適風格、性感背心風格，甚至重現長髮飄逸造型，從「巴黎女伶」幻化為「南法精靈」。為了展現在巴黎的日常生活場景，攝影團隊也商借了在瑪黑區的公寓，讓郭雪芙穿著oversize T恤，再套上浴袍，半跪在浴缸中，還露出香肩，搭配她微開嘴唇和半濕頭髮；另一張她坐在窗台上，單穿著oversize T恤，讓大腿根本更是隱隱若現，性感指數爆表。

主題從「生活在他方」作為序，為呈現出郭雪芙在巴黎的生活感，還幫她設定了一個生活路線：住在瑪黑區的公寓裡，每天出門去畫室，偶爾在週末從協和廣場站搭地鐵到蒙馬特的市集買水果，在蒙馬特的水果店外遇見一個剛慶生完臉上塗滿顏料的可愛小男孩；在協和廣場遇見演奏手風琴的老樂手，往畫室的路上，又在火腿店有美食豔遇，這些互動都不在預期範圍內，看起來也格外自然。

另一組照片中，郭雪芙在皇家公園裡以一席黑白條紋禮服站在黑白圓柱上，神秘而唯美，呼應寫真書主題「蛻變」；書裡還有她擦指甲油、噴香水、逗貓玩、等地鐵等充滿居家生活感的私生活，甚至還有她首次突破心防挑戰的「新尺度」照片，令人相當期待。

但他們在巴黎拍攝期間，剛好遇上剛融雪的三月，溫度都在10度左右，且天氣預報都是下雨天，所以她一到巴黎就畫隻紙烏龜燒掉，祈求接下來能有好天氣，可惜接下來幾天大部分的天氣依舊是陰雨天，讓她自嘲說：「今天回去不用洗澡了。」寫真書4日於全家便利商店獨家預購，13日全面預購，26日正式發行。

(中時 )