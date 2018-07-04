石岡壩新建管理中心 江啟臣會勘盯工程進度

立委江啟臣（右）會勘石岡壩新建管理中心進度，由管理中心主任陳贊文（左）說明施工進度。（王文吉攝）

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石岡壩管理中心使用逾40年，歷經921強震，結構堪慮。（王文吉攝）
外面下大雨，石岡壩管理中心內部下小雨，員工搬來水桶接水。（王文吉攝）
石岡壩新建管理中心工程進度已達63％，預定明年3月完工。（王文吉攝）

石岡壩新建管理中心規劃「4D動感劇場」及VR虛擬實境互動體驗等，明年3月完工後，可望讓石岡成為山線大甲溪生態觀光的「入口導覽總部」。立委江啟臣4日邀集水利署等單位會勘工程進度，他期許石岡壩除調節大甲溪水資源外，未來還要肩負生態環境教育的重責大任。

石岡壩管理中心使用逾40年，歷經921強震，結構堪慮，且樓梯也有下小雨的漏水情形，經立委江啟臣爭取，水利署斥資2.1億元新建管理中心。石岡壩管理中心主任陳贊文簡報指出，因基地靠近車籠埔斷層，建物耐震強度達7級以上，待完工取得使用執照，在設備無縫安全移轉後，再拆除舊建物，作為景觀滯洪池。

水利署中區水資源局長陳弘凷表示，新建工程是以「石」與「水」呼應石岡地名，目前工程進度已達63％，營運管理系統預定本月完成發包，其中A棟1樓水資源生態展示館工程將於9月中發包，將結合大甲溪流域生態，規劃「4D動感劇場」及VR虛擬實境互動體驗。

江啟臣表示，石岡做為大甲溪流域的入口，卻一直缺乏引領教育的場域，因此當初在檢討該工程時，即要求納入水資源、生態教育，希望相關單位務必依循環境教育為宗旨，以「水」為核心推動。地方人士則肯定施工品質，石岡農會總幹事張東海表示，石岡壩鄰近東豐綠廊，建議同步規劃單車專用停車場，以免屆時遊客湧入休憩，造成停車亂象。

(中時 )

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