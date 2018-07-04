顛覆傳統選戰模式 曾文濤「行動服務站」成親子最愛

民進黨新秀曾文濤挑戰新竹市東區，打造兒童最愛的「行動服務站」，成功吸引民眾目光。（徐養齡翻攝）

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民進黨新秀曾文濤挑戰新竹市東區，打造兒童最愛的「行動服務站」，成功吸引民眾目光。（徐養齡翻攝）
民進黨新秀曾文濤挑戰新竹市東區，打造兒童最愛的「行動服務站」，成功吸引民眾目光。（徐養齡翻攝）

選舉拚人氣也拚創意，新竹市新秀參選人腦筋動得快，在公園及廣場搭上迷你帳篷和畫板，將孩子們全「吸」過來，父母也多了遛小孩的好去處，吸睛度滿分。另有參選人為了幫選民「顧」健康，直接開直播教瑜珈，同樣噱頭十足。

國、民兩黨布局年底新竹市選戰，市議員方面推出不少新人搶攻，其中被視為一級戰區的東區，參選人更是多到「滿出來」，老將、新秀參雜，加上居們結構以科技人居多，要循傳統拜票、文宣模式，恐事倍功半，如何抓住選民的心，各參選人無不絞盡腦汁。

民進黨新秀曾文濤看準東區親子族群眾多，結合時下超夯的露營元素，加上色彩繽紛的中型畫板，打造「行動服務站」巡迴於各公園、市場和廟埕，日前初登場就成功吸引不少民眾目光。

「更能貼近選民！」曾文濤說，孩子們一看到搭在遊戲布上的迷你帳篷，眼睛都亮了起來，衝進去大玩特玩，玩累了再到畫板前玩賓果或畫圖，家長們趁機放鬆，與他閒話家常，話題圍繞在教育、民生議題，突破政治人物與民眾間的藩籬，對話更為深入。

同選區、國民黨提名的新人嚴翊琦關心選民健康，開直播節目「一起來旺旺」，邀請在地瑜珈老師講解練習技巧，網友在直播過程留言互動，吸引3000多人次觀看。

嚴在直播節目中穿插主持，指他半年前開始練瑜珈，明顯感受到肢體協調性的問題，因此安排節目與民眾分享，盼為生活壓力沉重的都市人舒壓、找尋身心靈平衡。

(中時 )

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