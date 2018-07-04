花蓮縣石雕藝術營開訓

2018年07月04日 16:25 中時 范振和

花蓮石雕藝術營開訓，聯合工作室石雕家林立仁、王標、黃河（由左至右）與年輕學員合影留念。（范振和攝）

花蓮縣石雕藝術營開訓後，年輕學員已迫不及待地拿出石雕工具躍躍欲試。（文化局提供）

第三屆「石雕藝術營人才培訓計畫」4日上午在花蓮縣文化局美術館舉行開訓典禮，除了臨時請假的曾薇如外，其餘吳宜倫、李伯元、林廷翰、吳奕璇、黃暐翔5名學員到場，接受一個月的石雕洗禮，可望石雕界注入新血輪。

6名學員是從全國大專院校及社會人士中精選出來，即日起至8月1日止，將進駐花蓮縣石雕家黃河、王標及林立仁的聯合工作室學習，除石雕實務外，也將參與國際型石雕藝術座談會、拜訪石雕家工作室、石雕藝文小旅行等豐富的課程，每名學員本月底前必須完成1件作品，於7月31日結訓時在美術館「藝‧沙龍」展示。

文化局長陳淑美指出，石雕是花蓮重要的藝術代表產業，文化局今年持續辦理「石雕藝術營人才培訓計畫」，受到少子化等大環境影響，讓石雕人才產生斷層危機，因而，文化局提供永續性的石雕學習友善環境，期盼培力石雕新生代，以期發揚石雕藝術。

學員吳宜倫說，過去兩屆採學員各自分散到不同石雕家工作室學習，今年首次嘗試改變成「聯合工作室」型態，將所有師資、學員集合於同間工作室內，她一定能從中接觸到更多不同媒材的使用方法，也能藉此結交更多新朋友。

石雕家黃河指出，比照小型「石雕創作營」模式，他會以營隊方式帶領學員們互相觀摩創作技巧，此外，也會安排戶外觀摩之旅，參觀石材加工廠、石雕博物館、七星潭各景點歷年國際石雕藝術季所完成的大型戶外石雕作品等，讓學員們潛心感受花蓮的山海之美、人文風情及藝術魅力。

(中時 )