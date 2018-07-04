女賊偷檳榔攤 女老闆嘆：何苦女人為難女人

2018年07月04日 16:27 中時 黃國峰

中市南屯路二段檳榔攤香菸竊案，透過監視器畫面，發現陳姓女子日前晚間騎著輕型機車到檳榔攤前，表明購買香菸及啤酒，隨後他竟偷了6包香菸揚長而去。（黃國峰翻攝）

中市南屯路二段檳榔攤香菸竊案，透過監視器畫面，發現陳姓女子拿著香菸，騎著輕型機車揚長而去。（黃國峰翻攝）

台中43歲陳姓女子，騎著機車到檳榔攤買香菸與啤酒，趁江姓女老闆入倉庫取啤酒時，陳女竟順手牽羊了6包香菸，揚長而去，台中市警局第四分局大墩派出所員警循線逮補了陳女，老闆江女嘆自己邊帶小孩邊顧檳榔攤，所賺微薄，陳女何苦還要來女人為難女人！

台中市警局第四分局大墩派出所警員鄭楷弘，日前接獲南屯路二段某檳榔攤老闆江女報案，江女指出晚間8點半左右，一名女子騎著機車來檳榔攤，說要買6包香菸及啤酒，因為台前啤酒存貨不夠，所以到後面倉庫取貨，沒想到回到櫃檯前時，該女已經離開了，經清點桌上物品，發現少了6包香菸，價值新台幣600元，認為是該女偷走。

鄭員查出該女子車牌號碼，通知43歲的車主陳女到案說明，陳女辯稱自己平常有在服用抗憂鬱藥物，這藥物會導致精神不濟，常會忘記自己做過什麼事，因此也不記得自己是否有拿過6包香菸，全案詢問後依觸犯竊盜罪函送台中地檢署偵辦。

檳榔攤老闆江女，像員警訴苦說，檳榔攤賺的錢很少，還要獨自養育幼小的小孩，竊嫌同樣是女人，看到她這樣要一邊顧店一邊顧小孩，卻還是動手偷了6包香菸，女人何苦還要來女人為難女人，真是可惡！

大墩派出所所長周景彬表示，依刑法第320條規定: 「意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者為竊盜罪 ，處五年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金」，呼籲民眾勿貪一時之私欲而觸犯法網。

(中時 )