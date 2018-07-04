赴法考察 57歲海航董座王健意外摔死

2018年07月04日 16:25 中時電子報 李靖棠

據澎湃新聞網報導，大陸四大航空集團之一、海南航空集團（HNA）共同創辦人兼董事長王健，經官網證實，於昨日在法國普羅旺斯洽公時，不幸意外跌落、導致重傷身亡，享年57歲。海航稍早已透過官方微博與英文網站，對外發布王健的訃聞，並將網站調整成灰色模式。

畢業於中國民航大學（原中國民航學院）經營管理系，擁有航空經營管理專業學士學位的王健，在海航集團服務長達25年，1995年赴歐洲，獲得荷蘭馬斯特裏赫特管理學院工商管理碩士學位。具有經濟管理、民航管理、國際談判、境外經濟關係等多方面經驗，曾任海航集團首席執行官與副董事長等管理職務。

海航董事長王健意外身亡，官網立即轉換成黑白模式。（圖/海航官網）

海航集團於1993年創立，目前已是一家跨國航空集團，目前海航集團旗下，共擁有航旅、物流、資本、科技四大業務板塊，近十年一度在海外快速擴張版圖，包含買下希爾頓集團（Hilton）的大比例股份、澳洲/香港等多筆土地，成為當年海外爆買的企業之一。

海航集團透過官方微博發表董事長王健去世的訃聞。（圖/海航官網）

但是近一兩年來，海航爆發內部債務危機，不斷拋售海內外資產變現，希望藉此解決資金短缺的問題。上月底更豪氣與中國商用飛機公司簽署戰略合作協議，計畫未來將逐步引進200架C919大型客機。董事長突然意外身故，不僅讓外界少了一名資深航空從業人士，更使人好奇王健死因與未來海航的發展。

(中時電子報)