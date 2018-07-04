限高橫桿掉一半2年未修 市府單位踢皮球

龍新路上限高架橫桿左側滑落一大截，相當危險，也讓行經民眾看了心驚。（林欣儀攝）

友善列印
中時
龍新路限高架橫桿的一側被人用木頭做支撐，民眾很擔心哪天掉落可能危及人車。（林欣儀攝）

道路中間的限高架橫桿一側竟滑落、呈傾斜狀，讓民眾每次經過都感到心驚驚！台中市龍井區龍新路上的兩座限高架橫桿就出現這種情況，且2年來民眾四處陳情，市府相關單位卻互踢皮球、遲未處理，市議員陳世凱4日會勘，要求拆除橫桿，避免危害。交通局允諾儘速限高鋼樑，預計月底前完工。

指著一側掉落的限高架橫桿，原本該平衡的左邊與右邊高度差了一大截，另一座限高架更誇張，已經被人用木頭做支撐，避免橫桿掉落砸到人車。龍泉里長黃聖隆說，橫桿滑落問題已2、3年，曾多次反應要求修復，市府卻棄之不管，很擔心若颱風侵襲，橫桿掉落砸中車輛，誰該負責？

陳世凱邀集建設、交通局到場會勘，但兩局皆認為限高架非他們業務。陳世凱服務處無奈說，交通局認為龍新路為建設局管理道路、主管機關應是建設局，建設局則以限高架為交通設施為由、主張主管權在交通局，兩局互踢皮球，才讓問題遲遲無法解決。

其實，除限高架橫桿損壞遲未修復，兩座限高架皆使用發電升降設施，但油壓發電機故障許久，每月卻仍得支付每座限高架200元電費，也引來議員不滿。龍井區公所公建課長馬宗佑說，一度考慮將限高架改成固定式，但因居民意見不一，才遲未決定是否拆除該電表。

陳世凱強調，龍新路是連結龍井區山下與山上的通道，限高架橫桿搖搖欲墜，相當危險，市府應儘速研議處理辦法，或可拆除改裝簡易市限高設施。

交通局長王義川回應，限高架下方鋼樑為升降設備，已決定鋸掉傾斜的限高鋼樑，預計月底前完工。

(中時 )

慶祝新竹300 〈心。築〉傳唱竹市… 大學宿舍供不應求 北市將釋出公…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。