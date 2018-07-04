限高橫桿掉一半2年未修 市府單位踢皮球

2018年07月04日 16:44 中時 林欣儀

龍新路限高架橫桿的一側被人用木頭做支撐，民眾很擔心哪天掉落可能危及人車。（林欣儀攝）

道路中間的限高架橫桿一側竟滑落、呈傾斜狀，讓民眾每次經過都感到心驚驚！台中市龍井區龍新路上的兩座限高架橫桿就出現這種情況，且2年來民眾四處陳情，市府相關單位卻互踢皮球、遲未處理，市議員陳世凱4日會勘，要求拆除橫桿，避免危害。交通局允諾儘速限高鋼樑，預計月底前完工。

指著一側掉落的限高架橫桿，原本該平衡的左邊與右邊高度差了一大截，另一座限高架更誇張，已經被人用木頭做支撐，避免橫桿掉落砸到人車。龍泉里長黃聖隆說，橫桿滑落問題已2、3年，曾多次反應要求修復，市府卻棄之不管，很擔心若颱風侵襲，橫桿掉落砸中車輛，誰該負責？

陳世凱邀集建設、交通局到場會勘，但兩局皆認為限高架非他們業務。陳世凱服務處無奈說，交通局認為龍新路為建設局管理道路、主管機關應是建設局，建設局則以限高架為交通設施為由、主張主管權在交通局，兩局互踢皮球，才讓問題遲遲無法解決。

其實，除限高架橫桿損壞遲未修復，兩座限高架皆使用發電升降設施，但油壓發電機故障許久，每月卻仍得支付每座限高架200元電費，也引來議員不滿。龍井區公所公建課長馬宗佑說，一度考慮將限高架改成固定式，但因居民意見不一，才遲未決定是否拆除該電表。

陳世凱強調，龍新路是連結龍井區山下與山上的通道，限高架橫桿搖搖欲墜，相當危險，市府應儘速研議處理辦法，或可拆除改裝簡易市限高設施。

交通局長王義川回應，限高架下方鋼樑為升降設備，已決定鋸掉傾斜的限高鋼樑，預計月底前完工。

(中時 )