大學宿舍供不應求 北市將釋出公宅

2018年07月04日 16:38 中時 張潼

文化大學大群館宿舍案，同時燒出台北市大專院校學生宿舍床位不足的問題。北市4日宣布，今年可提供興隆公宅二期、士林北投科技園區專案住宅部分床位給有需求的學校作為宿舍，其他還有4處規畫中的公宅基地，也可提供床位，預計5年內全市可以提供1484戶、共4223床位。

北市都發局認定大群館違規，新北市長參選人侯友宜家族經營的又昱公司也決定和文大解約，讓住宿學生擔心沒地方可住，或者未來若直接與又昱簽租約，租金恐上漲等問題。副市長林欽榮指出，不僅文化大學，整個台北市有26所大專院校，經盤點，確實有許多學校都有宿舍床位不足的問題，總缺額達1萬4772床，更有7校的供需比低於70％。

據統計，宿舍床位缺額高的學校主要集中在大安、士林與文山區，而供需比低於70％的7所學校分別是台北醫學大學、台北科技大學、世新大學、台灣師範大學、台北市立大學、台北科技大學與台北海洋科技大學。

因此林欽榮表示，原本公共住宅就會保留5％戶數給非台北市籍，但在此就學或就業的青年，有鑒於文山區宿舍缺乏，剛落成的興隆公宅二期5％戶數，會由市府主動和在地學校如政治大學、世新大學、中國科技大學接洽，提供作為學生宿舍；另一處士北科專案住宅，市府也會提供36戶、共252床，鄰近的學校如文化大學、銘傳大學、東吳大學等，11日會先一起會勘，如有需要，下學期也可直接提供作為學生宿舍。

以士北科專案住宅為例，租金比照公宅收費，都是市價租金85折，但是1間4房型供7人作為宿舍，平均每人可分到實坪4.1坪，租金每月（含水電）4000元。5年內還會可再有國防部北投營區、中正區南海國際學舍、文山區海巡署、士林區萬寶紡織公辦都更等基地，共提供1484戶、4223床位給學生使用。

(中時 )