保護下一代免毒害 警政署呼籲全民通報檢舉

2018年07月04日 16:33 中時 胡欣男

警方出動優勢警力臨檢。（警方提供）

青春專案期間，為保護下一代免淪於毒害，且讓青少年有健康快樂的暑期生活，警政署長陳家欽要求各警察局長務必親自依地區特性指揮、督導各分局規劃勤務，並結合「安居緝毒」計畫，加強針對提供、販賣毒品上游者及可能群聚吸毒場所展開密集式之臨檢、周邊路檢或佈哨盯崗、提高見警率等強勢作法，務求讓民眾感受到警察掃蕩毒品的決心。

警政署表示，近來警方查獲許多化學合成的新興毒品，多以咖啡包或是果凍等方式掩護，讓青少年一時不察而接觸使用，因此，各警察機關將針對「民眾（友善通報網）檢舉」、「容易衍生毒品案件」、「經常查獲施用毒品案」之處所，如：夜店、酒店、舞廳、汽車旅館、KTV、日租套房（屋）、學校周邊熱點等處，預先分析、情蒐，並鎖定「群聚施用毒品」處所進行全面清查及掃蕩。

警政署表示，各警察機關應儘量以不增加勤務時間原則，統籌調度刑大、保大、交大、婦幼隊及少年隊等單位，提升「群聚施用毒品」處所臨檢查察等攻勢勤務之執行密度，必要時，適時配合檢察官聲請令狀強制執行，有效遏止吸食及販賣等不法行為，以增加見警率與強化警方執法作為。

警政署說，各縣市勤務執行如有警力不足，警政署會依各警察機關申請，適時調派所屬保安警察第一、四、五總隊等機動警力協勤。

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另外，針對該等處所進行臨檢查察時，應秉持「第三方警政」精神，結合各地方政府目的事業主管機關，組成「聯合稽查小組」，透過行政檢查措施，如有違反各該目的事業法令、「毒品危害防制條例第31條之1」或各地方政府訂定自治條例之情事，移請相關機關辦理裁罰處分，落實政府跨機關合作，展現政府執法威信。

近來「青少年（學生）受成年人誘惑慫恿而吸毒」已成為社會各界關注的議題，警政署強調，為貫徹蔡總統及行政院賴院長宣示的反毒政策，行政院106年至109年推動「新世代反毒策略」，青春專案今年更以「淨化妨害青少年成長環境」、「防制青少年被害」及「擴大預防犯罪宣導」為三大工作主軸，並結合安居緝毒計畫，目標是提供青少年健康成長環境，並架構一個「友善通報網」，結合「第三方警政」力量，呼籲社會各界應正視「毒品犯罪」成因，且共同參與反毒工作，落實各項保護青少年措施，展現政府保護青少年安全的決心。

(中時 )