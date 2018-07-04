水果產銷失衡 總統問：下一個是哪項？中常委異口同聲：火龍果

2018年07月04日 16:38 中時 曾薏蘋

民進黨今年飽受農產品議題所苦，繼香蕉、稻穀之後，換鳳梨登場，蔡政府備感壓力，與會者轉述，蔡英文在會中意有所指說，她講話不能太大聲，等下人家又說她震怒，但最近鳳梨出現產銷失衡問題，「你們告訴我，下一個會是哪項水果？」在場幾個人異口同聲地說是「火龍果」。蔡英文說，這要事先知道，讓農糧署能趕快預防。

據轉述，今天中常會蔡英文總統聽取行政院報告後指示，農委會趕快盤整，現在處理鳳梨，未來還有什麼農產品產量、質量大幅提升的種類，會有市場預期效果的水果，要很縝密執行市場預警系統，且要有更機靈、靈動的中央地方緊密合作。

據轉述，對總統要求應盤整未來哪些農產品會有產量大幅提昇的指示，行政院秘書長卓榮泰當場保證，政府會做好市場觀察，會有對策，在盤整後，會向蔡報告。

據轉述，今天常會中，行政院報告攸關農產品最近爭議，總統相當重視；政院秘書長卓榮泰一開始是向黨內解釋，針對鳳梨，外銷成長28%，政府也在積極提振內需，例如鼓勵團膳等。

與會的民進黨立委陳明文也為火龍果感到憂心說，最近大家討論到鳳梨和香蕉的產銷失衡，他希望下一次大家討論時，火龍果不會是一個新議題。

會中有民進黨立委替農委會講話指，農委會已經有規劃要推動登記收購制度、冷鏈制度等，但蔡英文反問說，「登記收購為什麼明年才能做？」不過行政部門並沒有回應

兼任黨主席的蔡英文總統表示，市場要有預警系統，還要有更機靈、靈動的中央地方緊密合作，現在處理鳳梨，希望農委會趕快盤整未來還有什麼可能會出現有市場預期效果的農產品種類，行政部門要很縝密執行市場預警系統。

(中時 )