水果產銷失衡 總統問：下一個是哪項？中常委異口同聲：火龍果

友善列印
中時

民進黨今年飽受農產品議題所苦，繼香蕉、稻穀之後，換鳳梨登場，蔡政府備感壓力，與會者轉述，蔡英文在會中意有所指說，她講話不能太大聲，等下人家又說她震怒，但最近鳳梨出現產銷失衡問題，「你們告訴我，下一個會是哪項水果？」在場幾個人異口同聲地說是「火龍果」。蔡英文說，這要事先知道，讓農糧署能趕快預防。

據轉述，今天中常會蔡英文總統聽取行政院報告後指示，農委會趕快盤整，現在處理鳳梨，未來還有什麼農產品產量、質量大幅提升的種類，會有市場預期效果的水果，要很縝密執行市場預警系統，且要有更機靈、靈動的中央地方緊密合作。

據轉述，對總統要求應盤整未來哪些農產品會有產量大幅提昇的指示，行政院秘書長卓榮泰當場保證，政府會做好市場觀察，會有對策，在盤整後，會向蔡報告。

據轉述，今天常會中，行政院報告攸關農產品最近爭議，總統相當重視；政院秘書長卓榮泰一開始是向黨內解釋，針對鳳梨，外銷成長28%，政府也在積極提振內需，例如鼓勵團膳等。

與會的民進黨立委陳明文也為火龍果感到憂心說，最近大家討論到鳳梨和香蕉的產銷失衡，他希望下一次大家討論時，火龍果不會是一個新議題。

會中有民進黨立委替農委會講話指，農委會已經有規劃要推動登記收購制度、冷鏈制度等，但蔡英文反問說，「登記收購為什麼明年才能做？」不過行政部門並沒有回應

兼任黨主席的蔡英文總統表示，市場要有預警系統，還要有更機靈、靈動的中央地方緊密合作，現在處理鳳梨，希望農委會趕快盤整未來還有什麼可能會出現有市場預期效果的農產品種類，行政部門要很縝密執行市場預警系統。

(中時 )

文大宿舍爭議 姚文智：可用劍潭… 鳳梨農北上抗議 農委會架鐵欄杆…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。