苗栗縣垃圾焚化廠再獲特優獎　節能減碳成效顯著

2018年07月04日 16:44 中時 陳慶居

苗栗縣焚化廠自100年度以來，已獲5年優等及2年特優殊榮。（陳慶居翻攝）

苗栗縣垃圾焚化廠106年度運轉率93.74％，名列全國前4名，並藉由改良設備減少耗電、增加發電量，在全國查核評鑑獲特優獎殊榮。環保局表示，這是焚化廠100年度以來獲5年優等之外，繼104年度之後再度獲得特優獎，局長陳華盛率同焚化廠及監督廠商接受環保署表揚。

苗栗縣焚化廠運轉率達93.74％，並藉改良連續式自動燃燒控制系統與誘引式抽風機，1次送風機更換變頻運轉等高耗能設備精進改善，相較105年度節省290萬餘度耗電，還提升發電量25萬度。

經統計，處理1年的垃圾可發電達9503萬度，以每噸垃圾發電566.9度計算，相當於可提供約2.4餘萬家庭用戶1年的用電量，售電80.01％，在能源供應與氣候變遷問題日益嚴重情形下，苗栗廠除售出焚化電能外，更成功減少約1533公噸的碳排放量，展現節能減碳成效而深獲環保署評鑑委員肯定。

垃圾焚化持續加強執行進廠車輛垃圾落地與破袋檢查，推動宣導事業產源的員工生活垃圾分類並以專車進廠，有效針對廢棄物性質進行輔導處理，除解決垃圾處理問題，另致力於環境教育宣導及偏鄉環境教育課程。

屢次獲獎更促成中鼎教育基金會、台灣永續能源研究基金會與垃圾焚化廠合作，已陸續舉辦2場次「探索台灣120h-Taiwan In My Eyes」活動，活動成員包含全國9所大學院校、36位外國籍學員，環境保護教育成效顯著。

環保局表示，現代化焚化廠已不再侷限於處理焚化垃圾，已逐漸轉型能源供應端，並促使焚化廠更具環境教育、節能、減碳功能。另廢棄物之清除處理工作，涉及層面相當廣泛，尚需相關單位與民眾共同努力才能展現成效，呼籲參訪垃圾焚化廠環境教育課程的學員，事後能藉由社群網站和媒體力量，分享提倡垃圾減量、資源回收等環境保護教育宣導理念，共同營造苗栗縣良好生活環境品質。

(中時 )