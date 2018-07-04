鳳梨農北上抗議 農委會架鐵欄杆強調沒有打壓

2018年07月04日 16:38 中時 鄭郁蓁

為了抗議鳳梨價格崩跌，包含嘉義等地中南部鳳梨農包車北上，超過上百名農民拉布條，步行到行政院抗議。農委會上午即架拒馬圍鐵欄杆，將門口層層包圍嚴陣以待。農糧署副署長莊老達再次重申，農委會已經祭出「三支箭」，將加強外銷、加工與直銷，將積極開發新的市場，並強調，抗議民眾減少，是收購加工品的結果，並非打壓勸說。

台灣鳳梨站穩外銷出口規模第一名，去年全年所有外銷水果數量共5萬五千公噸當中，鳳梨就占了2萬7千公噸，遠遠多於第二名的鳳梨釋迦(僅一萬公噸)，以及芭樂、芒果、香蕉。

昨天種植鳳梨的果農認為，過去鳳梨外銷主要銷往大陸，但今年起因兩岸關係緊張，外銷幾乎沒有訂單。農民也喊苦，和去年相比收入少了數十萬。

農糧署副署長莊老達表示，外銷的鳳梨中，最大宗的地方就是大陸，其次才是日本、新加坡，且外銷數量去年為2萬7千公噸，今年截至六月底，就已經增加到3萬五千公噸，銷大陸的數量都維持在九成七以上，幾乎沒減，他認為和行政院長賴清德提出台獨說無關。

莊老達直言，因為遇到氣候因素才展開收購，目前已收購30公噸，昨天產地價格已經回到18.9元，相較十天前13元，已經回穩。他強調，已經針對容易產銷失衡的香蕉、鳳梨、洋蔥及大蒜等，辦理外銷10 %、加工10%及直銷促銷10%為目標，目標5年內調整產銷結構。但對於農民「賭徒」心態，未來將加強收入保險、種植登記，以預警方式告訴農民有風險，不要一窩蜂搶種。

(中時 )