金門海上樂園啟用 大明星凌峰也來了

銘傳大學在田墩養殖區打造面積約8公頃的海上樂園，今天正式落成啟用。（李金生攝）

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銘大的金門海上樂園啟用，期待未來成為休閒的好地方。（李金生攝）
海上樂園舉辦熱鬧的啟用儀式，資深藝人淩峰（左一）也應邀觀禮。（李金生攝）
銘傳大學校長李銓（左）和縣府祕書長林德恭（右）主持操舟手授槳儀式。（李金生攝）
獨木舟為海上樂園帶來繽紛，展現青年學子的奔放活力。（李金生攝）
金門縣第1屆中小學生水域活動開幕典禮，吸引年輕學子挑戰自我。（李金生攝）
水上樂園今天啟用已完工的第1期碼頭區，可繫泊獨木舟20艘，提供20位操舟手上下。（李金生攝）
海上樂園推動獨木舟、風浪板運動，希望有一天能成為風光明媚的「海角一樂園」。（李金生攝）

金門走過海岸高度軍事管制，軍民均不得任意下海的大時代。銘傳大學在戰地政務時期的田墩養殖區打造面積約8公頃的海上樂園，推動獨木舟、風浪板運動，希望有一天能成為風光明媚的「海角一樂園」。

這座以昔日田墩養殖場為基地的海上樂園，在今天舉行啟用儀式後，立即在金城鎮北門天震堂醒獅團的熱鬧助陣下，展開第1屆中小學生水域活動開幕典禮。縣府主管、民代應邀觀禮外，還來了1位「神祕嘉賓」大明星凌峰，讓活動增添許多光采。

縣府表示，金門島上有豐富多樣的戰役、人文史蹟，近年在陸域觀光資源之外，也著手推動海上觀光，有「前線中的前線」之譽的大膽島即將於7月底開放觀光，銘傳大學金門分部打造海上樂園計畫，也將為開發海域觀光資源，起到促進與加分作用。

海上樂園的水域周長約1800公尺，寬約200公尺，縱深約400公尺，面積約有8公頃，今天啟用已完工的第1期碼頭區。碼頭主體以25度坡面，長52公尺、寬3.5公尺的RC結構，外掛472個浮箱組成T型浮動碼頭，可繫泊獨木舟20艘，提供20位操舟手上下，是目前金門最新水域碼頭設施。

校方指出，水域活動周邊將於後續工程中，陸續完成岸際造景與設置環湖步道，種植山櫻花，落羽松和小葉欖仁等樹種外，也在近岸區裝設LED路燈照明，另全區架設無線網路，期待在綠美化和加入科技設施後，成為當地民眾和遊客休閒的好地方。

(中時 )

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