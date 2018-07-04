農作物泡水補助急轉 彰化縣改列天然災害救助

福興鄉花椰菜田大雨淹水不退，全都泡爛了，農委會主委林聰賢（左）涉水巡視，彰化縣長魏明谷（中）、立委王惠美（右）也都撩下水，捧著泡爛花椰菜，憂國憂民神情全都浮在臉上，要求補助、改善排水系統。（吳敏菁攝）

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福興鄉花椰菜田大雨淹水不退朵朵花椰菜全泡水，已經漸漸發酵，太陽出來全會倒地腐爛。（吳敏菁攝）
福興鄉花椰菜田大雨淹水不退朵朵花椰菜全泡水，已經漸漸發酵，太陽出來全會倒地腐爛。（吳敏菁攝）
泡湯了！涉水低頭健檢視花椰菜。（吳敏菁攝）

連3天雨彈狂炸彰化，彰化縣14個鄉鎮都傳出農作物受損，蔬果泡水、水倒倒伏發芽，花生泡湯，昨日以前統計尚未達到天然救災補助標準，但雨勢未歇，水位不退，泡水發酵，行政院農委會主委林聰賢4日在縣長魏明谷、立委王惠美的陪同下到福興鄉巡視看花椰菜田一朵朵去了了，聞著腐爛臭味，表示接到接到縣府速報後，會立即核定，列為天然災害的救助，從寬、從速、從優認定。

「水還是淹這麼高？」林聰賢巡視花椰菜田，也驚呼水淹得太高，退得太慢，花椰菜泡水發酵，散發出臭味，菜農陳順結無奈，種了二分地的花椰菜田都泡湯了，損失約3公噸的花椰菜，慢慢都在發酵了，不趕緊處理不行，損失差不多30、40萬元，昨天看可能還好綠油油，但等太陽一出來，就會整個都爛掉。

魏明谷感謝農委會主委林聰賢第一時間就下鄉到彰化視察災情，經統計縣內至4日上午10時，受害面積324.5公頃，損害11％，換算面積共36.73公頃，後續還會激增。希望盡速把災害的補償金額撥到縣政府及鄉鎮市公所，發放到農民的身上，盡速協助農民將受損的農作物予以根除，恢復耕作，

立委王惠美說，大雨造成蔬果泡水這麼嚴重。突顯區域排水整治和農田排水都應該盡速改善、補強，經費要多補助一點，農民要儘速鋤耕，播種，都希望相關補助能夠盡速到位。

農委會主委林聰賢指出，這次豪大雨農損最嚴嚴重就是彰化、雲林一帶，包含蔬菜以及水稻。前瞻基礎建設中有治水計畫，對於重要生產區域的農田排水也編列在內，會把需求配合縣府整體的規劃，和經濟部水利署、農委會農水處會全力來搭配，重要的生產區域如何避災與防災。

(中時 )

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