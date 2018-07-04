力刷戰略存在感！日加賀號傳將巡南海、印度洋

2018年07月04日 16:56 中時電子報 楊幼蘭

兩名日本官員透露，東京為了在戰略海域加強存在感，將派大型直升機護衛艦「加賀」號赴南海與印度洋，連續第二年執行年度年度巡航任務。

據路透4日報導，其中一名對相關計畫有一手消息的官員說，這是日本促進自由開放印度-太平洋海域努力的一部份。這項行動將從9月展開，為期兩個月。

「加賀」號長248米，能同時供數架直升機起降，這兩名要求匿名的官員說，巡航期間，它將在印尼等東南亞國家停留，並停靠印度與斯里蘭卡的港口。

他們透露，「加賀」號將會在1艘護衛艦陪同下巡航，並可能與相關區域的其他國家舉行臨時聯合軍演。

日本去年派了「加賀」號的姊妹艦，也就是出雲級首艦「出雲」號巡航存在主權爭議的南海與印度洋。一名日本海上自衛隊發言人表示，無法對未來的軍事行動發表評論。

路透指出，日本在這些水域提高能見度，反映出東京和華府都擔憂，解放軍不斷在與它們息息相關的貿易要道秀存在感。

美國經常在南海進行海空巡航，強調它必須確保航行自由。

5月時，美國將總部位於夏威夷的太平洋司令部（USPACOM）更名為印太司令部（US Indo-Pacific Command），顯示將擴大區域戰略，而這是日本與澳洲一直大力倡導的。

然而，由於日本擔心激怒中國，可能導致解放軍增加在東海的軍事行動，因此並未加入美國在南海的自由巡航。

(中時電子報)