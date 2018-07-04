服飾印有彈劾45字樣 川粉威脅杯葛連鎖商家

2018年07月04日 17:03 中時 蔡致仁

美國連鎖量販店沃爾瑪線上商城出現印有「彈劾45」（Impeach 45）字樣的上衣和其他服飾用品，引來美國第45位總統川普支持者在社群網站上狠批，沃爾瑪3日因此將商品下架。

印有反川普標語的運動衫和嬰兒服飾的圖片在社群網路上引發激烈討論，促使沃爾瑪（Walmart）停售相關產品，「#杯葛沃爾瑪」（#BoycottWalmart）主題標籤開始在推特瘋傳。

沃爾瑪發言人說：「這些產品是第3方賣家在我們的開放市集中販售，不是直接由沃爾瑪提供。」發言人說：「在審視（是否有違）公司市集政策同時，我們會將這些款式的商品下架。」

挺川、反川兩邊陣營都不吝於發聲，當企業看似選邊站，雙方人馬會以杯葛威脅的方式對企業施壓。沃爾瑪這起風波彰也顯出，在一個因政治益發走向兩極分化的國家中，做生意面臨的挑戰。

也有推特網友批評沃爾瑪，下架了反川普商品，卻繼續販售各式各樣川普競選時「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的周邊。

全球數據零售諮詢（GlobalData Retail）主管桑德斯（Neil Saunders）說，基於公司形象，沃爾瑪下架反川普商品的決定合情合理。大部分電商消費者無法區分商品是由公司直接販售，或是第3方賣家所提供。

桑德斯說：「許多店面可能都位在偏重共和黨派的地區。」「他們有必要採取行動，否則恐失去大部分客源的支持。」

他又說，比起「讓美國再次偉大」，彈劾第45位總統的點子太超過了些。「讓美國再次偉大」只展現出對川普的支持，民主黨派的類似商品或許可以平衡一下。

(中時 )