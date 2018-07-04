服飾印有彈劾45字樣 川粉威脅杯葛連鎖商家

友善列印
中時

美國連鎖量販店沃爾瑪線上商城出現印有「彈劾45」（Impeach 45）字樣的上衣和其他服飾用品，引來美國第45位總統川普支持者在社群網站上狠批，沃爾瑪3日因此將商品下架。

印有反川普標語的運動衫和嬰兒服飾的圖片在社群網路上引發激烈討論，促使沃爾瑪（Walmart）停售相關產品，「#杯葛沃爾瑪」（#BoycottWalmart）主題標籤開始在推特瘋傳。

沃爾瑪發言人說：「這些產品是第3方賣家在我們的開放市集中販售，不是直接由沃爾瑪提供。」發言人說：「在審視（是否有違）公司市集政策同時，我們會將這些款式的商品下架。」

挺川、反川兩邊陣營都不吝於發聲，當企業看似選邊站，雙方人馬會以杯葛威脅的方式對企業施壓。沃爾瑪這起風波彰也顯出，在一個因政治益發走向兩極分化的國家中，做生意面臨的挑戰。

也有推特網友批評沃爾瑪，下架了反川普商品，卻繼續販售各式各樣川普競選時「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的周邊。

全球數據零售諮詢（GlobalData Retail）主管桑德斯（Neil Saunders）說，基於公司形象，沃爾瑪下架反川普商品的決定合情合理。大部分電商消費者無法區分商品是由公司直接販售，或是第3方賣家所提供。

桑德斯說：「許多店面可能都位在偏重共和黨派的地區。」「他們有必要採取行動，否則恐失去大部分客源的支持。」

他又說，比起「讓美國再次偉大」，彈劾第45位總統的點子太超過了些。「讓美國再次偉大」只展現出對川普的支持，民主黨派的類似商品或許可以平衡一下。

(中時 )

巴比侖颱風襲日 台籍父子遭掉落…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。